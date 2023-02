Nuvolosa, 159 i partecipanti alla quinta edizione

Il 22 gennaio si sono chiuse le iscrizioni al Premio Nuvolosa, il concorso riservato ai giovani tra i 16 e i 35 anni organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con la collaborazione dell’associazione Creativecomics e il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, direzione artistica di Daniele Statella. Oggi i nomi dei 10 finalisti su 159 partecipanti da tutta Italia.

Quest’anno una novità importante per celebrare la quinta edizione: il lancio del fumetto “Biella tra le nuvole”, nato da un’idea dell’Assessore Gabriella Bessone, di Fabrizio Lava dell’Associazione StileLibero, del direttore artistico di “Nuvolosa” Daniele Statella. Il tema di quest’anno infatti era legato al territorio ‘Gli occhi sulla mia città: com’è e come la vorrei’.

I partner del progetto di quest’anno sono: UPBEduca / Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, Liceo Artistico G. e Q. Sella, Centro commerciale I Giardini di Biella, che da anni collaborano, Nuvolosa gode quest’anno del supporto di numerosi nuovi partner e sponsor: Sella, Lauretana, Club Soroptimist Biella, Provincia di Biella, Fondazione Sella, Associazione Stile Libero, ITS TAM, I Faggi Biella. Proprio grazie a tutti loro, quest’anno il progetto ha potuto arricchirsi con la realizzazione del volume “Biella tra le nuvole”, un modo inedito e originale per conoscere la nostra città.

Un ringraziamento speciale all’ Inner Wheel Club di Biella-Piazzo per allestimento floreale di Palazzo Ferrero in occasione del Festival.

Il Festival è in programma per il 4 e 5 marzo 2023 e prevede l’annuncio dei vincitori con la relativa premiazione, esposizioni, presenza di numerosi autori noti, incontri, laboratori, performance e visita guidata al rione Piazzo. Super ospite del 5 marzo: Giuseppe Palumbo, disegnatore di Diabolik.

IL PROGETTO E LE SUE TAPPE NEL DETTAGLIO

Nuvolosa è un progetto realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con l’associazione Creativecomics. La segreteria organizzativa è curata dall’Informagiovani. La direzione artistica è come sempre a cura di Daniele Statella (Dampyr, Diabolik, Julia). Le azioni messe in atto, come già nelle precedenti edizioni, sono la realizzazione di laboratori per ragazzi, il concorso artistico, la premiazione, le esposizioni, l’evento finale con alcune iniziative collaterali. Come sempre, i WORKSHOP hanno rappresentato il contenuto formativo del progetto: Creativecomics ha gestito tre “Laboratori di Fumetto”, condotti da professionisti del settore presso il liceo artistico cittadino “G. e Q. Sella”, a cui hanno partecipato circa cinquanta studenti e a cui è seguito un incontro di approfondimento. Un ulteriore corso si è tenuto presso la sede distaccata presso la Casa circondariale di Biella. Questi laboratori, oltre ad offrire un primo approccio formativo specifico per gli studenti interessati alla Nona Arte, hanno costituito la premessa per l’esecuzione di opere nell’ambito della sezione locale del concorso, che prevede l’assegnazione di premi ai tre migliori lavori: tavole grafiche e materiale artistico.

Il CONCORSO ARTISTICO NAZIONALE PREMIO NUVOLOSA

(chiuso il 22 gennaio 2023) è riservato a giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia e a cittadini italiani all'estero. Per partecipare è necessario realizzare una storia a fumetti di tre tavole legata al tema del concorso.Alla quinta edizione del Premio hanno partecipato 159 giovani da tutta Italia. La Sicilia ha avuto l’adesione più numerosa con 29 partecipanti, seguita dai 25 dalla Lombardia, 22 dal Piemonte, 16 dal Veneto, 11 dalla Campania. I componenti della giuria hanno effettuato la selezione con meticolosità e attenzione, valutando le tavole pervenute, oltre ad analizzare i 20 lavori del premio Sceneggiatura. Il loro compito è stato arduo perché le opere giunte sono state di livello qualitativo molto alto. In palio sono previsti premi in denaro: € 1.500, € 700 ed € 400 al netto delle ritenute di legge. Anche quest’anno un premio speciale di € 200 è destinato alla miglior Sceneggiatura a tema libero; la storia verrà realizzata in fumetto da un disegnatore professionista e inserito nel catalogo della futura edizione del concorso.

I dieci migliori lavori e le tavole realizzate per il premio sceneggiatura 2022 saranno inseriti in catalogo ed esposti a Palazzo Ferrero dal 4 al 12 marzo 2023. Il catalogo conterrà le opere dei 10 finalisti, oltre al Premio Sceneggiatura 2022: siamo di fronte a futuri professionisti del fumetto e così com’è avvenuto per alcuni partecipanti delle passate edizioni, il concorso può diventare un trampolino di lancio per la loro carriera.

Il tema di quest’anno è stato: “Gli occhi sulla mia città: com’è e come la vorrei”, in sintonia con "Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, con un filo che nel 2023 lega l’iniziativa a questa importante rassegna che anima le dimore storiche del rione Piazzo con l’intento di indagare i molteplici significati della parola "viaggio”.

Il tema aveva l’obiettivo di stimolare i giovani a osservare il luogo in cui vivono con uno sguardo attento e sensibile verso i bisogni e le difficoltà delle loro comunità, in modo anche critico o provocatorio, ma allo stesso tempo propositivo, per immaginare scenari futuri che diano maggiore attenzione a temi come la sostenibilità, la vivibilità, la condivisione e la qualità dei luoghi, punto di riferimento per le persone, o, ancora per valorizzare la capacità di una città di mantenere il proprio fascino e la propria identità anche per le generazioni che verranno.

A conclusione del progetto viene organizzato il FESTIVAL DEL 4-5 MARZO 2023, che prevede premiazione, esposizioni, presenza di numerosi autori noti, incontri, laboratori, performance e visita guidata al rione Piazzo. Ospite d’onore sarà Giuseppe Palumbo, il disegnatore di Diabolik, presente domenica 5 marzo. Per l'occasione ha realizzato un disegno inedito che farà parte del set di stampe dell'Aperitivo Comics.

I FINALISTI DEL PREMIO NUVOLOSA

Questi sono i DIECI FINALISTI, elencati in ordine alfabetico, con il titolo della loro opera:- Belandi Nicolò, OCCHI SULLA CITTÀ- Berti Fabio, IL NOSTRO SPAZIO- Bruno Marianna, CHI VA, CHI RESTA- Giorgi Barbara (sceneggiatura) e Perlina Simone (disegni), RANDAGI- Marconi Dario (sceneggiatura e disegni), Falzano Angelo (sceneggiatura e dialoghi) e Forlivesi Daniele (lettering), UNA GIORNATA DIVERSA- Nutarelli Anna, SAVONA- Perelli Filippo, SILENZIO- Rossi Paolo, CITTÀ PERFETTA- Sartori Pietro, SELEZIONE ARTIFICIALE- Trono Walter, PRIGIONE Le tavole dei vincitori e dei selezionati saranno inserite in catalogo ed esposte nell’ambito di “Nuvolosa” dal 4 al 12 marzoUn video presenterà le tavole di altri 15 lavori selezionati dalla giuria.

Le sole tavole dei vincitori rimarranno esposte a Palazzo Ferrero fino al 18 giugno, nell’ambito della rassegna “Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”.

FINALISTI DEL PREMIO SPECIALE SCENEGGIATURA, in ordine alfabetico:

- Palmieri Martina e Valentina, ROMADEGGIÙ- Poggi Marco, SCHIAVI DEL LUSSO- Szakolczai Janos Mark, PLATONIKA FINALISTI DELLA SEZIONE LOCALE (Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella), in ordine alfabetico:- Cailtynjane Sunico - 5 F, RUMORE E SILENZIO- Grosso Matilde e Masi Ania - 2 F, L'INCUBO DI ELIOGABALO- Melis Samuele e Bonfatti Sofia - 2 G, SENZA TITOLO IL VOLUME

Nel 2023 Nuvolosa vede dunque una nuova e importante iniziativa, che ha richiesto un notevole impegno, il fumetto “Biella tra le nuvole”, nato da un’idea dell’Assessore Gabriella Bessone, di Fabrizio Lava dell’Associazione StileLibero, del direttore artistico di “Nuvolosa” Daniele Statella. Il gruppo di lavoro che si è costituito ha coinvolto, oltre all’Assessorato, altri enti pubblici e privati (Fondazione Sella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, un consulente storico, uno sceneggiatore biellese, …) che hanno collaborato alla creazione del volume a fumetti con protagonisti luoghi simbolo e personaggi importanti della nostra città, visti attraverso gli occhi di un cicerone d’eccellenza: Quintino Sella. Dalla narrazione è così nato il fumetto, grazie alla capacità creativa di un team formato da numerosi professionisti: Maurizio Di Vincenzo e Valerio Piccioni (copertina), Fabrizio Russo, Daniele Statella, Claudio Stassi, Riccardo Randazzo, Fabio D’Auria e Ivan Vitolo. Partecipando nell’ottobre 2022 con stand "Nuvolosa" a Lucca Comics, il più importante festival in Italia sul fumetto, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’associazione Creativecomics avevano diffuso informazioni sul Concorso e sul Festival del fumetto di Biella al grande pubblico che ogni anno frequenta l’evento di Lucca, per far conoscere la nuova parte del progetto “Nuvolosa”, il fumetto realizzato sulla nostra città, e dare un ulteriore slancio alla conoscenza del nostro territorio con le sue eccellenze.

Sabato 4 marzo

ore 16:30 Presentazione del fumetto "Biella tra le nuvole" con l'Assessore Gabriella Bessone, Fabrizio Lava, Giuliano Ramella, Daniele Statella

ore 17:00 Premiazione del concorso e inaugurazione esposizioniI partecipanti al concorso saranno esposti fino al 12 marzo. In seguito saranno visibili solo i vincitori fino al 18 giugno 2023 all'interno della mostra "Biella tra le nuvole"

ore 18:30-19:30 Portfolio Review con Claudio Stassi, riservato ai partecipanti al concorso. Solo su prenotazione a Informagiovani

Domenica 5 marzo

10:00-11:00 “Biella tra le nuvole”. Incontro con Giuliano Ramella, Fabio D’Auria, Riccardo Randazzo, Fabrizio Russo, Nicolò Santoro, Noemi Rosano, Daniele Statella, Claudio Stassi.Presentazione del volume a fumetti che racconta la città di Biella. Al termine, distribuzione di una stampa omaggio fino a esaurimento

11:00-12:00 “Giuseppe Palumbo, nel segno di Diabolik”. Incontro con l'autore. Al termine session sketch

12:00-13:00 Portfolio Review" con Ivan Calcaterra, riservato ai partecipanti del concorso.Su prenotazione a Informagiovani

14:00-15:00 Comics Lab Workshop di fumetto (dai 12 anni) con Salvatore Di Marco – Direttore della Scuola del fumetto di Palermo.Posti limitati, solo su prenotazione a Informagiovani

15:00-17:00 “Visita guidata al Piazzo sulle orme di Quintino Sella” con guida turistica di Discovey Alto Piemonte.Punto di ritrovo presso la Funicolare e su prenotazione a Informagiovani

15:00-16:00 “Portfolio Review con Arancia Studio” con Luca Blengino, art director di Arancia studio. Solo su prenotazione a Informagiovani

Sarà possibile acquistare gli APERITIVO COMICS, spendibili nella giornata di Domenica 5 Marzo dalle 10:00 alle 18:00. Il Coupon (su prenotazione sulla pagina Facebook Premio Nuvolosa) dà diritto a: set con stampe di vari disegnatori, aperitivo con degustazione prodotti del territorio, disegno sketch a scelta tra gli autori presenti