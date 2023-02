Al via a Cavaglià il Progetto “Gruppo di Partecipazione Giovanile”

L’Amministrazione comunale di Cavaglià e l’Associazione Itaca, comunicano l’avvio del Progetto “Gruppo di Partecipazione Giovanile”.

Sabato 25 febbraio, alle ore 18,00 presso il locale “La pizza che vuoi tu”, tutti i giovani dai 15 ai 19 anni sono invitati a prendere parte all’incontro di presentazione del Progetto.

Il Gruppo di Partecipazione Giovanile vuol essere uno spazio di promozione del protagonismo giovanile e una modalità educativa che permetta ai ragazzi di confrontarsi, esprimere i propri desideri e sperimentare la cittadinanza attiva. Un Gruppo, supportato dagli adulti, che consenta di coinvolgere i coetanei del paese nella realizzazione di iniziative, attività, spazi per un’aggregazione positiva. Dando voce ai giovani e fornendo loro gli strumenti per rispondere alle proprie esigenze, dando gambe alle loro idee, consentirà di farli crescere come protagonisti nella comunità. I giovani, per essere il nostro futuro, devono poter essere il nostro presente!

Un primo nucleo di ragazzi ha già accettato la sfida e adesso vuole condividere con tutti questa possibilità. Infatti sabato 25, oltre a raccogliere le idee di quanti vorranno partecipare all’aperitivo di presentazione, proporranno di unirsi al Gruppo per sognare insieme una Cavaglià ancora più a misura di giovani.

L’Associazione Itaca, che anima già da molti anni i Gruppi di Santhià e Alice Castello, seguirà il lavoro dei ragazzi, dando continuità anche all’esperienza del CCR, insieme all’Assessore Monica Bertolini.