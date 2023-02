Aperte le iscrizioni al Corso FISAR per diventare Sommelier di 1° Livello

La figura del Sommelier, ovvero un appassionato del vino che diventa esperto del mondo dell’enologia, è in continua crescita in Italia. Conosce le caratteristiche dei vitigni e dei metodi di produzione, in Italia e nel mondo, ed è in grado non solo di degustare un vino ma anche di scomporlo e di abbinarlo al cibo giusto per accompagnare qualsiasi tipo di pasto.

Tra le realtà italiane che realizzano corsi di formazione professionale per rilasciare la qualifica di Sommelier, troviamo FISAR (Federazione Italiana Albergatori e Ristoratori); nella zona biellese, la Delegazione FISAR di Biella propone agli appassionati del mondo del vino corsi di formazione divisi su tre livelli.

“Molti corsisti, senza nessuna particolare pretesa iniziale ma con tanta curiosità verso questo settore, hanno maturato una forte passione” racconta Elena, delegato di Biella. “Ed è proprio questa passione che accomuna il produttore mentre parla del proprio vino al sommelier mentre lo degusta”.

Si parte dal 1° livello con un programma caratterizzato da argomenti come la storia della vite e della viticultura, le fermentazioni e le vinificazioni. Il corsista inizierà un percorso sensoriale e culturale nel mondo del vino, accompagnato da docenti selezionati e dalla figura del direttore di corso di riferimento. Da sempre, FISAR sostiene e diffonde la cultura e le tradizioni vitivinicole territoriali e nazionali; i primi due livelli dei corsi proposti dalla delegazione biellese trattano maggiormente l’aspetto teorico dell’essere sommelier, mentre nel terzo si approfondisce anche l’aspetto pratico del servizio.

Al termine del corso, grazie alla qualifica rilasciata da FISAR, il corsista diventa sommelier a tutti gli effetti, con la possibilità, in futuro, di un inserimento nell'ambito della ristorazione, presso enoteche o attività che commerciano vini.

Il prossimo corso di primo livello in programma inizierà – indicativamente – dopo la metà di marzo con una lezione alla settimana (alla sera), per circa 3 mesi. Ogni lezione tratta un argomento nuovo, dalla storia della vite e viticoltura, alle vinificazioni in bianco, rosso e rosato, ai vini speciali: spumanti, passiti, fortificati e liquorosi; per finire, un accenno anche alla parte legislativa ed alla lettura dell’etichetta. Con la fine del primo livello il corsista avrà un’infarinatura su diversi argomenti trattati, in attesa di iniziare il secondo livello con l’enografia nazionale ed internazionale: vitigni e vini tra i più importati, d'Italia e del Mondo.

Per info e iscrizioni ai corsi: corsi@fisar-biella.com

Contatti

Delegato: Elena Caldera - delegato@fisar-biella.com – Tel. 340 8667581

Segretario: Walter Teodorico Caramel - segretario@fisar-biella.com – Tel. 333 6337596

Info per gli eventi: eventi@fisar-biella.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/fisarbiella