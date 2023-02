Sicurezza sul lavoro: il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Formazione – RSPP

L'RSPP può essere sia un professionista scelto all'interno dell'azienda sia all'esterno. Il requisito più importante è che abbia ottenuto la formazione necessaria per poter fare una buona valutazione del rischio.

Nonostante il datore di lavoro si avvale a questo professionista non può delegargli anche le proprie responsabilità, come l'elaborazione del documento che al suo interno elenca quelli che sono i rischi e le strategie di prevenzione.

Il compito di un RSPP è quello di occuparsi preventivamente della valutazione dei rischi a cui vengono esposti i lavoratori di un'azienda, in questo modo può elaborare tutte le procedure necessarie a ridurle, stilando anche un piano d'intervento qualora si verifichino eventi negativi.

Deve individuare i fattori di rischio e le relative misure per la sicurezza affinchè un ambiente di lavoro rimanga sempre salubre e nel rispetto della normativa vigente.

Deve elaborare tutte le misure preventive e protettive che sono indicate nell'articolo 28 comma 2 dello stesso decreto

Deve elaborare le procedure relative alla sicurezza per tutte le attività che sono svolte all'interno dell'azienda

Deve fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per la loro personale sicurezza.

L'RSPP deve possedere una serie di requisiti per ricoprire tale ruolo. Ha bisogno di:

Un attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati per la prevenzione del rischio sul posto di lavoro

Attestato di frequenza e verifica a corsi di formazione in materia di prevenzione dei rischi di natura ergonomica e relativi allo stress correlato all'ambiente di lavoro

Un RSPP può essere supportato nello svolgimento del proprio lavoro dall'ASPP, cioè gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione. E' una figura particolarmente utile in quelle aziende di grandi dimensioni. Per poter ricoprire questo ruolo è sufficiente che rispetti i due requisiti visti qui sopra per il ruolo dell'RSPP.