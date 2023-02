Bando Buono servizi al lavoro potenziato per combattere la disoccupazione

Fra le forme di sostegno erogate dalla pubblica amministrazione a favore dei cittadini piemontesi che si trovano in una situazione di fragilità è disponibile il Buono servizi al lavoro. La misura è stata istituita con la finalità di accompagnare tutti gli individui in cerca di un’occupazione e che hanno una situazione personale che colpisce in negativo la loro capacità di essere assunti come qualunque altro candidato.

Non si tratta di soldi erogati dagli enti preposti direttamente nelle mani della persone in cerca di un impiego, ma piuttosto di un finanziamento della progettualità per la guida del disoccupato nella ricerca di un posto di lavoro adatto alle proprie capacità, anche per mezzo di tirocini formativi ad hoc per agevolare l’entrata in azienda.