Il ricordo del Vescovo Roberto di Giacomo Sappino: "È un fardello troppo grande un distacco così improvviso e inaspettato"

“Anima mia, fatti coraggio!”. Me lo sono ripetuto tante, fin dal momento che ho saputo della dipartita così improvvisa e dolorosa per tutta la nostra comunità diocesana e in particolare di Vigliano Biellese del bravo giovane Giacomo Sappino, animatore dell’Oratorio di Santa Maria Assunta, vicepresidente della locale Pro loco, ex calciatore; ragazzo benvoluto da tutti, conosciuto, impegnato, sempre solare, instancabile.

In tante occasione l’ho incontrato e ammirato per la sua grande generosità. Penso e prego per i suoi genitori, il fratello, i familiari, il parroco don Luca, i suoi tanti amici, ai quali va tutta la mia vicinanza: tutti insieme sono una vera famiglia. Perché Giacomo c’era. C’era sempre per tutti!