Grande dolore a Vigliano per la morte di Giacomo Sappino. Il ricordo di Don Luca

Aveva appena 27 anni, Giacomo. Se n'è andato ieri lunedì 20 febbraio, troppo presto, lasciando famiglia e un'intera comunità nel dolore.

"Era un ragazzo molto conosciuto a Vigliano per la sua vitalità e per il suo impegno sia nella parrocchia ma non solo - lo ricorda con affetto e la voce commossa Don Luca - . Era un animatore dell'oratorio, sempre presente quando c'era bisogno, era nella pastorale giovanile, aiutava la Pro Loco. Era una persona che apprezzava la vita, per lui era bella. Ci mancherà tantissimo".

Il rosario in ricordo di Giacomo sarà recitato questa sera nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta alle 19,30 e il funerale, affidato all'impresa funebre Defabianis Felice, sarà celebrato domani alle ore 10 nella stessa chiesa sempre a Vigliano.