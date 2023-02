Esce fuori strada con l'auto a Cerrione. Conducente in ospedale, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Incidente nella mattina di oggi martedì 21 febbraio a Cerrione, in via Monte Mucrone nei presso dell'aeroporto.

A restare coinvolta è solamente un'automobile, che per cause ancora da accertare è uscita fuori strada.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, quindi la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il 118 che ha trasportato il conducente in ospedale per le cure mediche del caso.