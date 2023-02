A fuoco materiale in azienda agricola di Cossato, intervento immediato dei Vigili del Fuoco - Foto M. Benedetti per newsbiella

Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono tutt'ora al lavoro, alle 23.30, in via Paruzza a Cossato per domare l'incendio divampato tra il materiale presente nella tenuta agricola. Il veloce intervento ha reso possibile circoscrivere il rogo che, pare, non abbia intaccato le strutture. Saranno i funzionari del NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) ad accertare la dinamica del fatto. Anche i Carabinieri sono presenti sul posto.

Al momento non si conosce l'esatta entità del danno provocato dalle fiamme. Le operazioni proseguiranno sino alla completa bonifica e messa in sicurezza del luogo.