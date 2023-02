Gli occhiali usati raccolti dal Leo Club Biella al centro Lions di Chivasso

Sabato 18 febbraio i giovani ragazzi del Leo Club Biella hanno partecipato, a Chivasso, all’inaugurazione della nuova ala di una delle sedi del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso, in occasione del ventesimo anniversario dalla nascita di questa realtà. Eccellenza italiana, unica nell’offrire questo servizio a sostegno delle persone con problemi di vista, essa collabora con più di mille ottici in tutta Italia, che aderiscono come punti di raccolta di occhiali usati donati dalla gente. Volontari Lions e Leo si occupano della loro raccolta e successivamente provvedono alla loro consegna in appositi centri sparsi in tutta Italia, dove volontari, sempre del mondo Lionistico, effettuano un’opera di sterilizzazione ed impacchettamento. Gli occhiali sono così pronti per essere donati ad associazioni, enti e famiglie bisognose.

I soci del Leo Club biellese hanno colto l’occasione per consegnare circa cinquecento occhiali usati, donati dai cittadini biellesi e raccolti presso i principali ottici della città di Biella, tra novembre 2022 e gennaio 2023. La raccolta continua anche nei prossimi mesi e, per chi vorrà, sarà possibile donare i propri occhiali da vista usati (esclusi quelli da sole) presso i seguenti ottici di Biella: Ottica Maffeo, VisionOttica I Giardini, Reverchon Ottica, Le Lunetier Biella, Ottica Longhi, Ottica Mazzoleni e VisionOttica Biella.