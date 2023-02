Caffè del Benessere al Favaro per parlare di anziani soli

Giovedì 23 febbraio, dalle 15 alle 17 ci sarà un Caffè del Benessere al Favaro, presso il salone della cooperativa in via Santuario d'Oropa. Relatore il dr. Bernardino Debernardi , Medico Geriatra, che parlerà di "Anziani soli. Le demenze e il progetto AccompagnaMenti".

Attualmente in Italia gli anziani oltre i 75 anni che vivono soli sono 2,5 milioni, il 4% della popolazione ed il 40% di questa fascia di età. Tanti di loro soffrono di solitudine anche se questa non è esclusiva di chi vive solo e ciò induce peggioramenti delle loro condizioni cognitive e anche della loro resistenza alle malattie.

Proprio quest'ultimo punto (il deficit cognitivo e l'assistenza a domicilio di chi ne è affetto) sarà dedicato uno spazio particolare in quanto ANZITUTTO, con i suoi Caffè del Benessere, è parte della rete del progetto "AccompagnaMenti" finanziato in gran parte dalla Fondazione Biverbanca. Questo progetto, cui partecipano una ventina di Enti e Associazioni di Volontariato, si propone di fare un salto di qualità nell'assistenza delle persone con demenza in fase medio-iniziale mantenendole al proprio domicilio.

Anche la tecnologia per migliorare la qualità di vita degli over 75 soli verrà analizzata, come le modalità per limitare truffe ed abusi sugli stessi.