I primi 100 giorni del Ministro Pichetto: "La sfida è ricreare le condizioni di migliore vivibilità del territorio", VIDEO

I primi 100 giorni di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il Governo Meloni, tra tanti impegni e uno sguardo continuo al futuro.

"Possiamo fare le prime valutazioni - afferma in una nostra intervista il Ministro Pichetto - . L'inizio è stato molto vivace, l'impatto rilevante e poi è stata una full immersion di ambiente ed energia".

Tra le priorità di oggi per il Ministro c'è sicuramente un'attenzione continua al clima, che sta cambiando pericolosamente: "Le conseguenze di quanto sta accadendo le abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Frane, inondazioni. Si sono ridotti i giorni di pioggia che è però concentrata in pochi. Un fatto questo che ha conseguenze anche sulla nostra vita quotidiana, sullo sviluppo delle attività economiche, sul turismo. E' una sfida che non può essere ridotta a un singolo fattore insomma".