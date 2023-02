Benna invita a un uso corretto e razionale dell'acqua potabile

A Benna è stata fatta un'ordinanza in cui è fatto divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio di veicoli privati; il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico; tranne che per l'innaffiatura di orti privati ( in quanto forma di sostentamento).

E' invece consentito l’utilizzo dell’acqua non potabile estratta dai pozzi privati.

Si invia altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.