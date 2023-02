Splendor Tennistavolo, successi che valgono il primato in campionato

Splendor Tennistavolo, gare ok valgono il primato in campionato

Un fine settimana positivo per lo Splendor Tennistavolo che conferma il primato in campionato battendo fra le mura amiche un buon Collegno per 5 a 1: di Trevisan l'unica sconfitta mentre sempre Trevisan, Pronesti, Capodiferro e Bianchetto (2) conquistano gli altri punti che fissano il risultato finale.

Giovedì sera a Baveno la formazione Splendor Pizzeria la Bussola si impone per 3 a 0 sui padroni di casa, dopo un doppio combattuto vinto da Bianchetto/ Capodiferro per 3 a 2. Non c'è più storia e i cossatesi archiviano anche questa pratica. Alla finale four di Coppa Italia ora manca l'ultimo ostacolo, il San Salvatore Monferrato. Cede invece la Cedas Splendor battuta dal forte Ivrea di Rosato e Boscolo, di Pegoraro il punto della bandiera.