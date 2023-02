Scacchi, Alessandro Gasparetto è il Campione Sociale 2023

È il biellese Alessandro Gasparetto a scrivere il proprio nome nell’Albo d’oro del Torneo Sociale. Dopo sei turni Gasparetto si è imposto con 5 punti su 6 (ma di fatto a punteggio pieno, avendo perso l’unico punto a forfait) precedendo di un punto Marco Squara, il quale a sua volta ha sopravanzato Andrea Platinetti (autore di un buonissimo torneo) per il miglior spareggio tecnico. Decisivo è stato il quinto turno, quando Gasparetto ha battuto Squara nella sfida decisiva, al termine di un incontro molto avvincente.

“La trentaduesima edizione del Torneo Sociale ha però visto la partecipazione di pochi giocatori – spiegano dallo Scacchi Club Valle Mosso - spiace, per una gara che alcuni anni fa vedeva numeri diversi. Ciò è sicuramente dovuto, in buona parte, alla diminuzione dei soci storici, al fatto che i nuovi arrivi siano ancora troppo giovani per sentirsi di affrontare la gara, nonché all’assenza dei giovani che frequentavano il circolo una decina di anni or sono, ora lontani da Biella per motivi di studio o di lavoro”.