Brc, tutti i risultati del fine settimana

SERIE A FEMMINILE

19.01.23 Volvera Rugby – Rugby San Mauro/Biella 39-10 (17-10)

Marcatori. Mete: Pagliano (2).

San Mauro/Biella: Sanseverino; Hysmeta, Floris, Benedetto, Ristorto (55’ Formaggio); D’Orta (55’ Pellerano), Pagliano; Stoppa (cap.) (13’ Bongioanni), Bertello, Zanoni; Zoboli, Skofca; Boetto (22’ Lapi), Sallam, Lembo. Non entrate: Difino e Monticelli.

Stefano Scursatone, coach: “Partita contro la capolista Volvera per le ragazze della Franchigia piemontese. Primo tempo equilibrato che vede le padrone di casa in vantaggio di sette punti e con un punteggio di 17 a 10, tenute in gara dalle due mete di Pagliano, giocatrice di Biella. Secondo tempo che vede crescere le ragazze di Volvera e portare a casa la partita con punteggio finale di 37 a 10. Ottima gara delle nostre ragazze che hanno tenuto testa per tutto il primo e buona parte del secondo tempo, mettendo in sia in mischia che sui trequarti una formazione molto più esperta. Oggi c'è stato anche l'esordio di Martina Formaggio, giocatrice di Biella U19. Ultima gara ufficiale domenica 5 marzo a Chieri contro I Centurioni”.

SERIE C

19.02.23 Biella Rugby – Rugby San Mauro 10-59 (0-26)

Marcatori. Mete: Agnolio e Varese.

Biella Rugby: Savatteri; Marazzato, Boraso (cap.), Poli, Ciano; Longo, Varese; Nesterenko, Morandini, Zaporozhets; Bottero, Bodone; Bortolot, Agnolio, La Cognata. A disposizione: Salerno, Salino.

Marco Porrino, coach: Biella senza convinzione, San Mauro si impone agevolmente”.

UNDER 19

18.02.23 Pro Recco - Biella Rugby 20-20 (10-6)

Marcatori. Mete: Fasoli, Tolnai. Trasformazioni: Moretti (2). Penalty: Moretti (2).

Biella Rugby: Negro; Nicolas, Moretti, Caputo (cap.), Defilippi; Tolnai, Fusaro; Fasoli, Trocca, Gregori; Cafaro, Buturca; Zavallone, Casiraghi, Gibello. A disposizione: Stanichievici, Pierotti, Molinari, Nardi.

Emilio Vezzoli, coach: “Partita difficile giocata in un campo al limite della praticabilità in cui ha visto i padroni di casa in vantaggio per gran parte della partita. I nostri ragazzi sono stati molto bravi a non cedere mentalmente e rialzarsi e marcare due mete negli ultimi minuti di gara. Molto bene i cambi in panchina che sono entrati portando entusiasmo e tenendo alto il livello. Ora testa all'ultima partita di questa fase territoriale.

U 13

18.02.23 A Biella: Festa del Rugby con Brc – La Torre - Collegno

Giacomo Foglio Bonda, coach: “Triangolare andato bene per i nostri ragazzi che sono riusciti a tenere un buon ritmo per tutte le partite. Dobbiamo ancora lavorare molto sulla profondità in attacco e sulla lettura difensiva perché sono le cose che ci mettono più in difficoltà. Siamo molto contenti del percorso che stanno facendo i ragazzi e siamo sicuri che lavoreranno bene nelle prossime settimane”.

OLD

18.02.23 Biella Rugby – Cinghialold Como 20-10 (00-00)

Marcatori. Pignataro, Grillenzoni, Marmiroli.

Biella Rugby: Fusaro; Grillenzoni, Pozzati, Scaramal, Dionisi; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Raisi, Gramegna; Vatteroni, Suffada, Martino. A disposizione: Guadagnuolo, Bertone, Givone, Mautino, Italiano, Pignataro, Maffeo, Poli, Mantovani, Dionisi, Marmiroli.

Silvio Ceccato, coach: “Ottima prestazione dei vecchietti, che rispettando il piano di gioco hanno saputo mettere in campo una super prestazione. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma partiamo da una solida base”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Vittoria con bonus importantissima che ci permette di avvicinarci alla testa della classifica in vista della volata di fine campionato”.