A Piatto nasce il PalaPickleball, sport e divertimento per tutti, FOTO

Pickeball a Biella? Uno sport nuovo, divertente e appassionante. L’idea di Antonio Trada, oltre che di Patrizia e Fabrizio Abba' e Federica Gallia, con la complicità di Marco Disderi, è stata semplice: mettere a disposizione nel centro polivalente di Piatto tre campi amovibili per provare questa nuova disciplina. E il territorio biellese diventa pioniere, come ammicca e conferma Antonio Trada, nella pratica di questa disciplina alla portata di tutti.

L’innovazione e la scoperta di accattivanti formule di intrattenimento passa proprio attraverso la conoscenza e la pratica di nuove discipline sportive, in cui l’agonismo viene messo da parte e si punta tutto sullo stare insieme per rilassarsi e per divertirsi. La località è decisamente accattivante: una struttura polivalente in un paese dove natura e territorio si incontrano per lasciare al visitatore la magia di un luogo in cui perdersi.

Ma cos’è il Pickleball? Di fatto, trae le sue origini in un mix tra Badmington, Paddle e Tennis. Si gioca con pallina e due racchette all'interno di un campo che ha le stesse misure di quello da Badminton, anche se la rete è ovviamente tenuta bassa. E' possibile farlo in coppia o da soli e si può praticare sia all’interno di una struttura sia all’aperto, le dimensioni non richiedono troppo spazio. Si batte l'avversario quando si raggiunge il massimo dei punti che può essere di 11, 15 o 21.

Testimonial d’eccezione, di questo sport nato e inventato in America nel 1965, Bill Gates che, via internet, è stato protagonista di uno spot in cui ne promuove la diffusione oltre che la gradevolezza.

Il principio, come abbiamo già anticipato, non è quello dell’agonismo sfrenato che si può vedere in molti e differenti sport. Proprio questo suo carattere ed adesione a principi di un sano divertimento e alla portata di tutti, può esserne la caratteristica vincente. Staccare dalla routine quotidiana, immergersi nel verde, rilassarsi praticando uno sport nuovo, ma al tempo stesso non invasivo, e in seguito usufruire dei servizi del centro sportivo, ristorante compreso, può essere un modo per adattarsi a uno stile di vita sobrio e distensivo.

E' lo sport del futuro ? Probabilmente si, conferma Antonio Trada, l’importante è provarlo ed essere i primi a promuoverlo, poi, come sempre, spazio al passaparola, vi aspettiamo sul campo.

PalaPickleball Piatto

Presso: Ristorante Al Fuori Campo

Frazione Malina 5/A, Piatto (BI) A 1 km da Valdengo, a pochi minuti dall'uscita della superstrada

Per informazioni: 015.8972030 - 366.4444405