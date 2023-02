Domani, martedì 21 febbraio “carnevale grasso": come da tradizione è in programma un escursione dalle 9:30 alle 12:30 nel parco a Quadretti di Gifflenga con "Il Macchie", Marco Macchieraldo, km 12, dislivello 100mt. Una festa che prosegue da più di 25 anni sempre in evoluzione e sempre sul territorio.