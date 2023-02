Robazza: "La Regione Piemonte fa cassa sui malati di Alzheimer ?"

Nel consiglio comunale di oggi lunedì 20 febbraio arriverà sui banchi di Palazzo Oropa una interrogazione a firma di Lista Civica Biellese e Le Persone al Centro in cui si parlerà di Alzheimer.

In particolare, il documento fa riferimento alla delibera di giunta regionale il cui si prevede "Un pagamento di circa 15 euro più al giorno per un totale di circa 3500/4000 euro all’anno per assistito ) a discapito di tutte le famiglie con un malato di Alzheimer in territorio piemontese", e si chiede se "Il Sindaco Corradino e la sua Giunta sono favorevoli o contrari a questa DGR della Regione Piemonte che penalizza i malati di Alzheimer e le rispettive famiglie e se Corradino e la sua Giunta hanno intenzione di richiedere ufficialmente alla Regione Piemonte la modifica della delibera 1/5575 del 07/09/22 a favore dei malati di Alzheimer".

Le firma sotto al documento sono di Paolo Robazza, Sara Gentile di Lista Civica Biellese e di Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile del Le Persone al Centro.