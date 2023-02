La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella apre la campagna tesseramento per l’anno 2023

"In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo - commenta il segretario Provinciale Franceschini - c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione nette. Fratelli d’Italia è un partito con una grande storia e una chiara identità, un partito serio, coerente, che guarda al futuro, un partito proiettato sulle grandi sfide. Fratelli d’Italia interpreta al meglio le istanze degli Italiani. Siamo contenti del lavoro svolto nell’anno 2022, in provincia le iscrizioni sono raddoppiate. Dopo questo grande successo Fratelli d’Italia ha aperto la nuova campagna adesioni per l’anno 2023.

Quest’anno, con la preziosa collaborazione della nostra classe dirigente conto di coinvolgere molti di coloro che non si sono mai impegnati in politica, nella convinzione che la chiarezza , la coerenza e la serietà del nostro progetto politico possa essere la casa di tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra e ai 5stelle. L’adesione a FdI resta un irrinunciabile elemento di appartenenza ad una comunità di cui si condividono valori, progetti e obiettivi. Siamo dalla parte degli Italiani, iscriversi a Fratelli d’Italia significa confermare una appartenenza e l’orgoglio di sentirsi italiani!”.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare:

Enrico - Resp. Provinciale adesioni 347 2392189 ;

Daniela - Dirigente Provinciale 370 3266502

Sarà possibile tesserarsi anche in modalità on line collegandosi al sito nazionale di Fratelli d’Italia