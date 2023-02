Consiglio Comunale, nuova spaccatura nel centrodestra

Nuova spaccatura nella maggioranza di centrodestra che governa Biella.

E' successo oggi, lunedì 20 febbraio, durante il Consiglio Comunale a Palazzo Oropa, sulla mozione, presentata da Fratelli d'Italia, sul tema dei dehors di bar, ristoranti e pizzerie.

Nello specifico la mozione, esposta dal capogruppo Livia Caldesi, chiedeva l'impegno del Sindaco a introdurre l'esenzione per bar, ristoranti e pizzerie dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, tenuto conto che la legge attribuisce al primo cittadino la facoltà di ridurgli o esentargli la cosiddetta “tassa sui dehors”.

D'accordo sul merito ma contrarissime sul metodo le opposizioni. Andrea Foglio Bonda di Buongiorno Biella, uscito dall'aula al momento del voto, ha definito la mozione come una “bega della maggioranza” in cui non vuole essere coinvolto. Dino Gentile di Biella al Centro ha sottolineato che queste decisioni spettano alla maggioranza in sede di Giunta Comunale. Paolo Robazza di Lista Civica Biellese, consigliando delle riunioni tra i gruppi di maggioranza prima dei Consigli Comunali, ha rimarcato l'assenza di cifre circa il mancato introito per il Comune da una tale decisione.

Ancora una volta, oltre ai prevedibili NO delle opposizioni, arrivano quelli di forze di maggioranza. Con l'intervento di Andrea Ferrero della Lega che ha parlato di una mozione arrivata fuori tempo massimo, quando l'Amministrazione dovrebbe invece puntare sul Distretto Urbano del Commercio.

In conclusione, al netto dell'astensione del Partito Democratico e dell'uscita di Foglio Bonda, mozione bocciata con tutti contrari ad eccezione dei consiglieri di Fratelli d'Italia.