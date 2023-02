Grande successo per la mostra di patchwork, quilting e appliqué a Città Studi

Per chi non avesse ancora potuto ammirare i preziosi manufatti tessili della mostra “Cucito a mano, questi sono gli ultimi giorni per visitare l’esposizione allestita presso la biblioteca di Città Studi. Una mostra unica nel suo genere che vede installati oltre 20 pregiati manufatti realizzati da Sunflowers girls, gruppo lombardo di quilters. Quella di assemblare piccoli o grandi pezzi di stoffa in maniera creativa per creare cuscini, trapunte, arazzi, tende, borse, grembiuli e tovaglie è un’arte che premia l’estro e che merita di essere ammirata nel suo splendore attraverso questa singolare mostra organizzata e promossa da Città Studi Biella e dall’Associazione Le "Trame" Biellesi.

La mostra gode del patrocinio di Biella Città Creativa UNESCO Crafts and Folk Art, essendo considerata una forma di artigianato e arte popolare capace di coniugare artigianato, bellezza e maestria tessile. Infatti, tratta manufatti chiamati impropriamente “lavoro di toppe”, patchwork, che sono considerati delle forme artigianali mai tramontate e che con il tempo si sono evolute fino a diventare vere forme d'arte. Con l’esposizione si è voluto non solo far conoscere la bellezza di unire stoffe diverse le une con le altre e creare delle vere opere d’arte, ma anche di mettere in relazione saperi differenti e far incontrare persone unite dalla stessa passione in un’ottica di inclusione e sostegno reciproco.

E, vista la grande affluenza alla mostra, si può dire che questo obiettivo sia stato raggiunto. Infatti, la biblioteca del campus di Città Studi ha accolto, ad oggi, oltre 600 visitatori provenienti non solo dal Biellese ma anche da fuori Regione, in particolare dalla Lombardia, e dalla Svizzera con una delegazione transfrontaliera. Sarà possibile poter ammirare questo bellissimo esempio del saper fare dell’artigianato tessile, che segna l’ eccellenza del nostro distretto, fino a venerdì 24 febbraio, data in cui la mostra chiuderà i battenti negli spazi della biblioteca del campus. Fino alla fine dell’esposizione sono previste delle visite guidate condotte da Nicoletta Buratti, responsabile del gruppo Sunflowers girls.

“Non mi aspettavo un’attenzione così alta verso questa tecnica- sostiene Nicoletta Buratti- è un vero piacere notare come la nostra forma artistica sia stata capita e apprezzata su più fronti”. E dalle parole di Nicoletta Buratti si evince come ci sia stato un forte richiamo al tessile da parte dei biellesi, ben educati verso questo settore, e da parte di una fetta alquanto inaspettata: i giovani ragazzi che osservavano e fotografavano i manufatti con forte considerazione verso questa particolare forma artistica e soprattutto verso la tecnica adottata per la realizzazione.

Per informazioni contattare la biblioteca di Città Studi, in corso G Pella 2b, allo 015-8551107, biblioteca@citttastudi.org. L’esposizione della mostra proseguirà con gli stessi orari di apertura della biblioteca.