Vigliano, ecco lo spettacolo di danza EartHeart alla palestra comunale

Due le repliche: una alle 17 e la seconda alle 19 di sabato 25 febbraio dove andrà in scena presso la palestra comunale di viale Alpini d'Italia di Vigliano Biellese lo spettacolo di danza EartHeart – il cuore della terra (installazione performativa) della compagnia EgriBiancoDanza e METS-Conservatorio di Cuneo.

La fase denominata installazione performativa del progetto EartHeart, progetto di Raphael Bianco, è la sintesi di un percorso di ricerca di 6 mesi in cui i danzatori di EgriBiancoDanza, singolarmente, si sono immersi in diversi ecosistemi sperimentando sul proprio corpo potenza e fragilità della natura.Il suono dei vari ecosistemi, catturato dagli studenti del METS – Conservatorio di Cuneo, è stato rielaborato dal compositore Gianluca Verlingieri e posto al centro di un evento in cui il pubblico è parte attiva della performance ed è elemento determinante per la modulazione e rimodulazione dello spazio, del suono e dell’azione coreografica.

Lo spettacolo è preceduto da laboratorio di Dance Comunity, organizzato dalla Fondazione Egri per la danza presso l'Oratorio Salesiano - via Libertà 11, sempre in Vigliano Biellese: un'attività che vede la collaborazione attiva con le associazioni Agenda e Cuori sorridenti per coinvolgere persone con disabilità a pratiche coreutiche.