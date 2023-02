Gaglianico, tutto pronto per la Fagiolata Alpina sulle note della banda musicale (foto di repertorio)

Il Gruppo Alpini Gaglianico avrà sui fuochi i paioli per la classica Fagiolata. Nel cortile della propria sede di Via Marconi n° 23, dalle 15:30 in poi di sabato 25 febbraio, inizierà la distribuzione sino ad esaurimento scorte, ma sicuri di soddisfare tutti i palati. Il pomeriggio sarà allietato da una selezione di brani musicali eseguiti dalla Banda Musicale Giacomo Puccini di Gaglianico.