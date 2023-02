Un gradito ritorno al Biella Jazz Club, martedì 21 febbraio alle 21,30, il batterista milanese Stefano Bagnoli con il suo progetto “We Kids Trio” con i giovani Giuseppe Vitale al pianoforte e Stefano Zambon al contrabbasso. Scoprendo un naturale istinto da talent scout, Stefano Bagnoli forma il suo primo trio nel 2011 con due giovanissimi talenti siciliani (Francesco Patti e Giuseppe Cucchiara) trio con il quale incide tre cd in tre anni oltre a sostenere una fitta attività Concertistica che spiana la strada ai due ragazzi i quali recentemente si sono avventurati con successo oltreoceano sperimentando le proprie idee.

Con l’intento di mantenere in vita “We Kids” come marchio portafortuna per nuove generazioni di talenti, Bagnoli rinnova il line up nel 2016 chiamando a se altri due giovanissimi fuoriclasse: Giuseppe Vitale e Stefano Zambon. Il trio offre una proposta stilistica ancorata alla tradizione, un omaggio all’essenza innovativa e multiforme del Jazz, che contamina il passato con il linguaggio moderno delle nuove generazioni.

La voglia di rinnovarsi senza barriere stilistiche ma semplicemente suonando, ognuno con il proprio stile, il repertorio storico intramontabile di Armstrong, Waller, Goodman ed Ellington. “We Kids”: un nome volutamente ironico ma realmente sterminatore di ogni differenza anagrafica e stilistica affinché la musica risvegli e rinnovi il dialogo tra musicisti veterani e nuove leve in un vortice inesauribile di scambi di idee su cui confrontarsi e crescere insieme. La musica abbraccia tutti senza distinzioni, basta volerlo!

Per martedì 28 è atteso il trio torinese “Accordi Disaccordi” con la violinista biellese, Anais Drago, come ospite. La stagione concertistica è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella.