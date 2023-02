"Mezzo giro di velluto”, si presenta il libro di Mirco Cogotti

Giovedì 23 febbraio, alle ore 18:00, presentazione del libro "Mezzo giro di velluto”, di Mirco Cogotti. Sede dell’incontro, “Alchimista Gaming Café”, in Via Tripoli 11/C, a Biella, locale notturno di tendenza. Il piccolo santuario dedicato all'antica arte del relax, punto di incontro di giovani e giovanissimi, eccezionalmente apre le porte fuori orario; un luogo semplice e accogliente, ben adatto per l’esordio letterario di un giovane sardo emigrato a Parigi, che ha scelto Biella per far conoscere la sua opera prima. Nato a Carbonia, Mirco Cogotti ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Sardegna, dove ha iniziato a coltivare la passione per i libri e la scrittura.

“Viaggiatore compulsivo - riporta la scarna biografia – ha completato i suoi studi di cinema e produzioni multimediali tra Italia, Stati Uniti e Francia”, dove risiede da circa dieci anni. L’opera è ambientata in un piccolo paese del Sud della Sardegna, dove, tra bullismo, accoglienza e atmosfere magiche, si muovono i protagonisti, che squarciano il velo sottile tra la vita e la morte.

A condurre l’incontro sarà il giovane giornalista professionista Matteo Floris, direttore responsabile del bisettimanale “La Nuova Provincia” di Biella. A Centocinquant’anni dalla nascita di Grazia Deledda, "Mezzo giro di velluto” rende omaggio alle atmosfere e ai personaggi di “Canne al vento”, raccontando con un tocco di realismo magico.

“È da tempo – si legge nella nota stampa che annuncia l’evento - che avremmo voluto presentare un libro, ma quale libro? E di che genere? E lo presentiamo da soli oppure no? Tutte domande a cui abbiamo trovato risposta! Questa presentazione è il frutto di tante collaborazioni, in primis con “L'Alchimista Gaming Café” che ci ospita, con il gruppo “Niente da fare Biella” e con il Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella, patrocinata dall’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Volete saperne di più? – conclude l’invito dei giovani organizzatori - Venite a trovarci!”