Benedetta Tobagi ha presentato a Biella il suo ultimo libro: “La resistenza delle donne”

Benedetta Tobagi ha presentato nella Biblioteca Civica di Biella il suo ultimo libro dedicato a: “La Resistenza delle donne”, con quel genitivo forte che si impone all’attenzione del lettore, così come la bella foto di copertina, scattata nell’autunno del ’44 a Pistoia durante la liberazione della città, che uscì poco dopo sui giornali americani, in cui, come osserva l’autrice: “Emerge l’autorevolezza che emana la donna disarmata in primo piano, anche tra gli uomini e le compagne col fucile”, scelta anche perché apre una finestra sulla partecipazione degli ebrei alla guerra partigiana.

“Raccontare storie partendo dalla storia”: le fonti principali cui Benedetta Tobagi si è ispirata, mediate attraverso una scrittura appassionata, che restituisce l’atmosfera di quegli anni, sono indicate puntualmente nella Nota Bibliografica, suddivisa capitolo per capitolo. Per le fonti fotografiche, l’autrice tiene conto della partizione fatta da Adolfo Mignemi nel volume: Storia fotografica della Resistenza: foto d’autore, foto spontanee, foto degli Alleati, foto della Liberazione, e Resistenza ricostruita, privilegiando per quanto possibile le fotografie spontanee. Barbara Berruti, Direttore Istituto Storico Resistenza di Torino, presente a Biella come interlocutrice della scrittrice, ha collaborato nella ricerca e selezione delle immagini che corredano il volume e ne costituiscono lo scheletro “sorreggendo” una scrittura appassionata e consapevole, sempre attenta al rispetto per le persone vere “sulla cui pelle tu stai scrivendo”, che passa anche nel ricercare e cercare il nome delle donne, da nubili, da maritate e anche attraverso il nome di battaglia, per restituire loro un’identità che spesso era stata cancellata proprio dalle stesse protagoniste: “Se conoscete qualcuna delle donne ritratte scriveteci”.

Nei ringraziamenti riportati in calce al volume il primo nome è quello di Enrico Pagano, Direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (Istorbive), che ha fornito informazioni e immagini sulle donne del territorio che ebbero un ruolo importante nella Resistenza e nella successiva costruzione della rinnovata società repubblicana, tratte dall’Archivio Fotografico Luciano Giachetti, Fotocronisti Baita.

Il volume è dedicato “a tutte le antenate” e si chiude con un’osservazione: “Possiamo prendere la rincorsa dal passato per spiccare il volo. Eleggere i nostri antenati – e antenate – spirituali tra coloro che possono aiutarci a dirigere meglio i nostri passi. Ancora una volta, liberazione dentro la Liberazione, dentro l’anima e nel mondo: la cifra della Resistenza delle donne”.

Benedetta Tobagi ha sottolineato l’eccezionalità della situazione che si creò durante la Resistenza: “Non era mai successo prima che le donne entrassero in scena da protagoniste. Non così numerose, e di ogni condizione sociale”. Dopo l’8 settembre 1943: “Nello sconquasso dell’armistizio con gli Alleati, sulle macerie del Ventennio, il Paese si spacca e le donne irrompono sulla scena”. Il ruolo femminile emerge anche attraverso una fotografia scattata in una sartoria clandestina a Coggiola: “Un paesino nel Biellese, vicino a Borgosesia, perché le donne continuano a cucire come matte fino alla fine della guerra per vestire (o rattoppare) i partigiani, le loro famiglie e se stesse”.

“Gli scioperi del marzo 1943 si riallacciano a una lunga esperienza di lotte, che risale alle imponenti mobilitazioni del biennio rosso dopo la Grande guerra”: per gli anni precedenti come non ricordare in Valsesia Maria Giudice, impegnata nella redazione del periodico La campana socialista, eletta segretaria della Federazione socialista valsesiana, alla testa della Lega Rossa, promotrice dello lo sciopero alla Manifattura Lane di Borgosesia, per il quale venne arrestata. Benedetta Tobagi sottolinea che: “Uno dei serbatoi più significativi di ribellione femminile sopravvive al fascismo nelle risaie della Bassa padana”, dove nacque la prima canzone di lotta proletaria al femminile: “Sebben che siamo donne”, che Piero Ambrosio ha posto come titolo del suo recente volume dedicato alle Storie di “sovversive” vercellesi, biellesi, valsesiane (1898 – 1945), e il filo non si spezza, infatti l’autrice ricorda che: “Nell’estate del ’44, nel Vercellese, le mondine scioperano in risposta all’appello delle organizzazioni femminili della Resistenza”.

La bella immagine dell’Archivio Giachetti che ritrae una figlia con ai piedi i sandali con il plateau di sughero, accanto alla madre con il fazzoletto annodato intorno alla testa, il grembiule e gli zoccoli, esprime proprio la convinzione che: “Un altro mondo e un’altra vita sono possibili, anche per donne povere e senza istruzione come loro. E vale la pena impegnarsi, per questo”, ed è l’idea forte che motiva la partecipazione femminile alla Resistenza: “Armate o disarmate, in gonna e pantaloni, tutte insieme. Chi rompe i codici, chi li reinventa, chi se li tiene stretti. Ognuna ha declinato l’impegno nella Resistenza a modo proprio”. Un capitolo è intitolato “Staffette” e in Valsesia riecheggiano i nomi di Wanda Canna e della “Dutura”, Daniela Dell’Occhio, l’altro rimando al mondo valsesiano è costituito dal ruolo di formazione che la montagna ebbe nell’evoluzione della coscienza civile: “E’ una grande scuola di vita e di resistenza, fisica e psicologica: senza che ne siano consapevoli, contribuisce a prepararli alla lotta che verrà”. Benedetta Tobagi non si sottrae a temi delicati, intitolando un capitolo: “Si faceva l’amore”, in cui emerge una gamma variegata di situazioni e si ricorda che il mito della presunta assoluta castità che regnava nelle formazioni partigiane, fu già demistificato pubblicamente da Bianca Guidetti Serra nell’intervento a un convegno del 1995. Affrontando il tema delle carceri e delle torture inflitte alle donne, Tobagi sottolinea che a loro era riservato un “trattamento specialmente perverso”: il pudore trasmesso dall’educazione ottocentesa nelle mani dei torturatori diventa un’arma crudele: “I carcerieri costringono infatti le donne a spogliarsi davanti a loro, e poi ridono, commentano, scherniscono”.

Nel libro viene messa in rilievo anche la “gioiosità” delle donne in quei venti mesi che diedero loro la possibilità di essere libere, come non lo erano mai state prima, mentre l’ultimo capitolo è dedicato a: “La tristezza della Liberazione”, perché dietro ci sono i lutti, gli stupri, le torture, la fame, i tradimenti e le delusioni, ma soprattutto: “La tristezza più difficile da confessare, quella che appartiene soprattutto alle donne, poche tra i pochi. La gioia per la vittoria e la fine della guerra si mescola subito al rimpianto perché sentono che si è concluso un tempo irripetibile”. Tutto questi sentimenti sono racchiusi in una fotografia scattata a Biella, in cui sfilano giovani con bandiere e nessuno sorride. “La spinta possente per ricacciare le donne entro i confini angusti dei ruoli consueti si manifesta subito” . Nei prossimi mesi il volume sarà presentato anche in Valsesia, in un’iniziativa congiunta promossa dall’Istorbive, Biblioteca “Farinone-Centa” di Varallo e Istituto Superiore D’Adda.