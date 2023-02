Lutto nel Biellese per la morte di Mario De Marco, aveva 72 anni

Sabato scorso è mancato all’affetto dei suoi cari Mario De Marco all'età di 72 anni. Molto conosciuto nel Biellese per la sua attività nel campo edile, svolta assieme ai suoi figli e lasciata da alcuni anni a causa di alcuni problemi di salute. Era giunto a Pralungo con la sua famiglia negli anni 80’ dedicandosi inizialmente al lavoro in fabbrica di notte ed alla ristrutturazione della casa nelle ore diurne, non facendo comunque mai mancare l’affetto e le cure paterne ai suoi figli.

Attaccatissimo alla sua famiglia, molto conosciuta nel Biellese per le attività dei figli, Pasquale e Matteo nel campo dell’edilizia, Rosaria stimata professionista, Teresa con attività di acconciature in centro Biella ed Angela. La sua grande forza morale e gentilezza d’animo gli hanno fatto affrontare le avversità della vita sempre con un sorriso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i suoi cari.

La moglie Rosa con i figli e nipoti ringraziano dal profondo del cuore tutto il personale sanitario che lo ha assiduamente assistito nelle varie fasi della sua malattia, non solo a livello clinico ma anche con grande supporto morale. Ringraziano inoltre la Croce Rossa di Biella ed il personale 118 sempre prontamente intervenuti in pochi minuti in occasione delle crisi cardiache avvenute nell’ultimo periodo.

La corona si terrà martedì 21 presso la chiesa San Paolo di Biella alle 19; il funerale, invece, avverrà nella stessa chiesa mercoledì 22 alle 15. È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis a Biella (strada Santa Maria di Campagnate 35/A) nella giornata di martedì con i seguenti orari: 8.30/12.30 e 14/17.30.