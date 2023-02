Espulso dall'Italia ma rientrato utilizzava diversi alias: arrestato a Biella

Nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto alla criminalità diffusa e reati predatori, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto, 32 anni nato in Georgia, per la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale.

Invero, nonostante tale divieto (della durata di anni 5 a decorrere dal 2022), disposto a seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, il trentaduenne veniva fermato nel territorio nazionale senza la prescritta autorizzazione del Ministro dell’Interno che ne consentisse il reingresso anticipato.

A seguito di accertamenti dattiloscopici gli organi investigativi sono riusciti a ricavare la reale identità del soggetto, possessore di diversi alias, il quale risultava effettivamente il destinatario del predetto provvedimento; pertanto, sentito il Sostituto Procuratore di turno, veniva tratto in arresto.

Successivamente, il Tribunale di Biella in composizione monocratica a seguito di giudizio direttissimo ha disposto nei suoi confronti l’accompagnamento forzato alla frontiera al fine di procedere con l’espulsione coatta.