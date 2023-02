Carnevale in maschera per gli anziani della RSA di Viverone

Nella residenza per anziani ‘Casa Albert’ di Viverone il Carnevale ha un sapore un po’ più dolce. Per l’occasione è venuta in struttura la banda di Roppolo, tutti vestiti da pagliacci, insieme ai bambini della scuola elementare di Viverone, a loro volta mascherati.

Dopo una esibizione nel cortile esterno della struttura, i musicisti sono entrati a trovare gli ospiti e la festa è proseguita all’interno. Le stanze, addobbate di palloncini e cosparse di coriandoli, hanno accolto la festa accuratamente organizzata dalla struttura: gli ospiti hanno avuto la possibilità di stare in compagnia, ascoltando musica allegra.

«Queste giornate rappresentano una ventata di puro benessere e allegria» - afferma Giulia Rubinato, direttrice della struttura - «In casa di riposo spesso c’è il rischio che le giornate diventino monotone: grazie a questi eventi i nostri ospiti possono vivere delle esperienze fuori dalla solita routine e questo ha degli incredibili benefici sulla loro salute fisica e mentale». A Viverone la festa di Carnevale si inserisce all’interno di un fitto calendario di iniziative.

