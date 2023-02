Anche a Bagneri si festeggia il Carnevale con un piatto di fagiolata

Anche nel piccolo borgo di Bagneri, piccola gemma di Muzzano incastonata nel cuore della Valle Elvo, la domenica di carnevale è giorno della fagiolata.

Un solo paiolo, preparato con cura dai bravi Domenico e Noè con l’aiuto di Daniele e Paolo, ma sufficiente per animare la bella giornata di festa e amicizia che ha visto ritrovarsi quasi tutti gli abitanti della borgata e delle cascine della zona, insieme a un po’ di amici di Bagneri, diversi escursionisti e gli scout del Clan Biella1. Dopo la tradizionale benedizione di questo piatto tradizionale che sa di solidarietà e amicizia, aperitivo per tutti e poi (serviti i pochi che a Bagneri la prendono da asporto) tavolate in allegria, per degustare la fagiolata ma soprattutto per stare in compagnia in semplicità e amicizia.

Durante la giornata, diverse persone, tra cui escursionisti giunti anche da fuori provincia, hanno potuto visitare l’ecomuseo aperto dai volontari e ammirare le sculture di Cecilia Martin Birsa, incontrando di persona l’artista che vive nel borgo. Alle 15, come di consueto, la Santa Messa nella bella chiesetta parrocchiale, davanti alla quale, con la bella giornata di sole, è stato piacevole fermarsi ancora un po’ a fare due chiacchiere. Gli Amici di Bagneri ringraziano i volontari che hanno collaborato e tutti i partecipanti, per il bel clima di serenità e amicizia.