Grande festa a Ponderano con il carnevale dei bambini tra baby dance e sfilata in maschera

Al centro Sociale di Ponderano è stata organizzata una grade festa per i bambini in occasione del carnevale. L'evento si è svolto ieri, 19 febbraio e ha visto la partecipazione di tantissimi bambini che hanno potuto divertirsi con una varietà di attività, tra cui lo spettacolo di magia con Andrea Morabito, la baby dance e una sfilata in maschera.

I costumi dei bambini erano davvero originali e colorati, con temi che spaziavano dai personaggi dei cartoni animati ai supereroi.

La festa è stata organizzata dall'associazione Fabrika Biella, ed è stata resa possibile grazie al contributo del Comune di Ponderano e a tutti i genitori che hanno deciso di partecipare a questo momento di aggregazione per la popolazione.