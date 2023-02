Villaggio Lamarmora, il PD interroga su Via Lombardia

Es Saket, PD ha interrogato in Consiglio Comunale su via Lombardia - Foto archivio newsbiella.it

Cartelli stradali caduti con macchine e motorini che circolano contro mano e bambini che giocano sulla strada, cartelli girati al contrario che possono ingannare gli automobilisti, e giardini rovinati.

Questo l'oggetto dell'interrogazione presentata dal Partito Democratico in merito alla situazione di via Lombardia, nella zona della poste del Villaggio Lamarmora, durante il Consiglio Comunale di Biella di oggi, lunedì 20 febbraio.

Ha esposto l'interrogazione il Consigliere PD Mohamed Es Saket, che ha invitato Sindaco e Vice Sindaco a fare un sopralluogo.

Ha risposto il Vice Sindaco Giacomo Moscarola: “Sei giorni dopo l'interrogazione del 2 febbraio, ho incontrato la Polizia Locale sulla questione, che riguarda un cartello, caduto, di divieto di accesso in contromano all'area. Precisando che chi entra in contromano lo fa volontariamente, il cartello sarà sistemato nel giro di pochi giorni”.

“Inoltre – aggiunge Moscarola – che ci sono dei triangoli di “dare precedenza” tracciati in maniera troppo lieve sull'asfalto dell'area. Triangoli che saranno ritracciati ad aprile quando le temperature saranno più miti”.

Non soddisfatto della risposta il consigliere che ha segnalato problemi simili anche in via Viverone e via Graglia , sempre al Villaggio Lamarmora .