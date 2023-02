Dolori alla schiena

Sono tantissime le persone che soffrono di dolori schiena e non sanno come risolvere questo problema perché magari sembra essere cronico. Quali sono gli ultimi trattamenti in voga tra tutti coloro che hanno questo tipo di problematica? Forse la prima cosa che possiamo dire in merito può anche sembrare piuttosto banale ovvero che bisogna capire quali sono le cause di questo dolore.

Se si tratta di un irrigidimento della muscolatura, di aver preso uno strappo, di avere un’artrosi, di soffrire di ernia al disco. Nella maggior parte dei casi è possibile andare a fare un’indagine all’apparato muscolo-scheletrico che è il responsabile di questi dolori. Una volta che si individua la causa che potrebbe essere, ad esempio, un problema legato alla presenza di un’ernia al disco, si può richiedere al proprio medico di andare a eseguire dei trattamenti di ozonoterapia. Si tratta di cicli di iniezioni che possono effettivamente andare a cambiare radicalmente questa situazione che vediamo come sfavorevole proprio perché ci fa soffrire. Questi cicli durano per determinate settimane, si stabilisce prima il tempo, e servono innanzitutto per andare ad avere un’azione antinfiammatoria e antidolorifica. È molto importante sfiammare la zona dove si trova l’ernia perché l’infiammazione è causa del dolore. Oltretutto, è importante sottolineare che quando abbiamo un problema di dolore, a seconda della patologia questo genere di trattamento può avere un effetto piuttosto che un altro. Molti dolori alle ossa sono dovuti, ad esempio, all’artrosi ma l’artrosi non è qualcosa che si possa risolvere realmente perché è una patologia cronico degenerativa.

Ma per l’ernia al disco si può fare un discorso completamente differente.

Come viene trattata l’ernia al disco grazie all’ozonoterapia

L’ernia al disco si va a formare nel corso degli anni a causa di posture sbagliate, sforzi eseguiti in maniera sbagliata e comunque la causa principale è un assottigliamento dei dischi della colonna vertebrale.

Quando questi dischi si assottigliano potrebbero rompersi facendo uscire sostanzialmente il loro contenuto che andando a premere sui fasci nervosi causa un dolore incredibile alla persona che è affetta dall’ernia.

Rispetto ai sintomi dell’ernia al disco è molto importante dire che possono essere limitati al dolore della zona dove c’è l’ernia ma possono anche aumentare. Dipende molto dalla singola situazione e ci sono anche casi in cui si potrebbero provare delle scosse elettriche e un intorpidimento agli arti inferiori.

Inutile dire che per una persona può diventare un vero e proprio problema anche e soprattutto viste considerato che ci troviamo di fronte a situazioni in cui le persone potrebbero fare dei lavori pesanti e non avere altre qualifiche per riuscire a cambiare in un lavoro più leggero. Posto che, nei casi più gravi, anche stare seduti in ufficio con l’ernia non è di beneficio. Grazie alle inoculazioni di questa sostanza fatta da ozono e ossigeno sarà possibile andare a ridurre le dimensioni di l’ernia fino a farla sparire e questa è una buona notizia per tutti coloro che hanno fatto tentativi in altri in altri modi o che vogliono andare ad evitare l’intervento chirurgico.