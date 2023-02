Telemedicina specialistica, in Valsessera partono elettrocardiogrammi e visite diabetologiche di controllo

A febbraio saranno attivati nuovi servizi sanitari specialistici in telemedicina alla Casa della Salute di Coggiola: in particolare dal 23 febbraio sarà possibile effettuare visite diabetologiche di controllo, mentre dal 28 febbraio partiranno anche gli elettrocardiogrammi in collegamento con il cardiologo. In questo modo le persone che abitano in Valsessera non dovranno recarsi in Ospedale a Borgosesia o a Vercelli, ma potranno svolgere esami e visite specialistiche in collegamento dalla Casa della Salute a Coggiola con uno spostamento minimo e con un forte risparmio di tempo.

Ecco come funziona il nuovo servizio: Elettrocardiogramma - specialità cardiologia Prenotazione: il paziente si reca presso l'ambulatorio infermieristico della Casa della Salute di Coggiola munito di tessera sanitaria e impegnativa del medico curante con dicitura esecuzione ECG (cod 89.52) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 per ottenere l'appuntamento; Esecuzione ECG: tutti i martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 nella data e ora dell'appuntamento ottenuto, il paziente munito di impegnativa regolarizzerà amministrativamente la stessa e potrà procedere all'esecuzione dell'esame; Consegna referti: dal secondo giorno successivo all'esecuzione (giovedì) presso lo sportello amministrativo della Casa della Salute, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30, potrà ritirare direttamente o tramite delega il referto. Visita di controllo specialità di diabetologia Prenotazione controlli della visita diabetologica: su indicazione dello specialista; Esecuzione teleconsulto: prima dell'esecuzione della visita, il paziente, munito di tessera sanitaria e di impegnativa del medico specialista/curante dovrà effettuare l'accettazione. Il teleconsulto verrà erogato il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00; consegna referto: immediata.

L’attività di telemedicina in Valsessera era già partita nei mesi scorsi a Portula, uno dei paesi dell’alta valle: in un locale messo a disposizione dalla farmacia Tallia, una infermiera di famiglia e comunità supporta i pazienti che vogliono collegarsi con il proprio medico di base per una visita e fa da interfaccia per tutti gli altri servizi disponibili e con il personale alla Casa della Salute di Coggiola, contribuendo a creare una rete assistenziale, ma anche basata sul rapporto umano e la conoscenza personale, molto utile soprattutto per le persone anziane e fragili.