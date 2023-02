Il nuovo ‘Centro Dinamico’ di via Delleani riapre i battenti

Il ‘Centro Dinamico’ è uno spazio dedicato principalmente agli over 60 per ‘coltivare relazioni, benessere e promuovere connessioni con il territorio nel tempo libero.

Il Comune di Biella, sin dall'estate scorsa ha avviato, insieme all'Ufficio Patrimonio, una ricognizione di tutti i Centri Incontro Anziani della città. Si era nel contempo valutato che negli ultimi cinque anni i Centri Incontro avevano perso buona parte del significato di ‘luogo e momento di aggregazione’ sia a causa dell'emergenza sanitaria e quindi della paura a frequentare luoghi affollati, sia per la mancanza di ‘nuovi anziani’ disposti ad occuparsi della gestione ed apertura/chiusura durante i giorni di apertura. Da qui l'idea di predisporre una manifestazione di interesse finalizzata alla co-progettazione della gestione in via sperimentale con un Ente del Terzo Settore la gestione del Centro Incontro di Via Delleani. La Cooperativa Maria Cecilia ha risposto in modo adeguato ed insieme abbiamo iniziato una serie di incontri finalizzati alla programmazione di molte e varie attività di socializzazione. Mercoledì 22 febbraio alle ore 15,00, il nuovo ‘Centro Dinamico’ riaprirà i battenti e in quella giornata verranno descritte le diverse iniziative ricreative che si svolgeranno a favore degli over60 e, nella stessa giornata sarà possibile effettuare l'iscrizione anche nei giorni di venerdì 24 febbraio e lunedì 27 gennaio, dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Spiega l'Assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi: "L'apertura definitiva del nuovo ‘Centro Dinamico’ avverrà a partire dal 1° marzo e sono certa che la nuova tipologia di gestione sarà apprezzata non solo dai frequentatori ‘storici’ ma sarà in grado di attirare nuovi anziani che, soprattutto in seguito alla pandemia, sono rimasti soli. Finalmente possiamo riaprire i battenti di un Centro storico con tutta una serie di attività che verranno proposte che sapranno accontentare tutti. È previsto anche un servizio, per ora un giorno alla settimana, di trasporto di chi non ha possibilità di raggiungere in autonomia il centro. Si proporranno gite e pranzi, pomeriggi danzanti, tornei di carte e bocce, attività programmate e laboratori che tengano conto degli interessi dei frequentatori, attività informative sulle problematiche ed i servizi a favore della terza età e molto altro. Aspettiamo tutti gli over60 mercoledì 22 febbraio a partire dalle ore 15,00".