Festa della Cella, messa del vescovo di Biella in Collegiata

È stato il vescovo di Biella Roberto Farinella a presiedere la messa in Collegiata per la Festa della Cella. I padri e le suore rosminiane del Sacro Monte domese hanno festeggiato sabato l'anniversario dell'arrivo di Antonio Rosmini al Calvario, nel 1828.

Con i fedeli domesi il sindaco Lucio Pizzi, esponenti della giunta, i vertici dell'ente Sacri Monti del Piemonte e le associazioni che ruotano attorno al Calvario. Alla celebrazione era presente anche un nutrito gruppo di scout.

La messa solenne presieduta da monsignor Farinella è stata concelebrata dal vicario episcopale don Vincenzo Barone, dai padri rosminiani e da sacerdoti dell'Unità pastorale. Il vescovo, che per la prima volta ha celebrato la festa della Cella a Domodossola, si è detto emozionato e grato. Emozionato nell'incontrare don Barone che conosceva dal seminario e don Michele Botto, originario di Biella, e grato ai rosminiani per la loro opera.

“La diocesi di Biella – ha sottolineato il monsignore– è stata una delle prime che ha avuto l'apporto del Beato Antonio Rosmini e con lui della presenza rosminiana e delle suore. Non c'è stato paese nel biellese che non abbia avuto una scuola o un asilo tenuto dalle suore rosminiane. Attualmente non c'è la presenza fisica, ma rimane l'insegnamento e la carica spirituale di Rosmini, era un dovere del cuore venire a celebrare questa festa”.

Poi, prendendo spunto dalle letture del Vangelo e sull'esempio del Beato Rosmini dal vescovo, è arrivato ai fedeli un invito alla Santità. “'Siate perfetti come il Padre è perfetto' per fare la volontà di Dio che è accettare quello che il Signore ci comanda – ha detto monsignor Farinella - ma soprattutto non resistere alla grazie di Dio e a lasciarsi plasmare dal suo amore”. Dopo la celebrazione nella sala convitto del Sacro Monte si è svolta a cena.