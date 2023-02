"Carenza di organico presso Prefettura, Questura e Sezione Polizia Stradale di Biella", la denuncia delle RSU

Riceviamo e pubblichiamo: "Con il presente comunicato, le firmatarie OO.SS. della provincia di Biella e le R.S.U. del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno in servizio presso la Prefettura e la Questura di Biella, intendono segnalare la gravissima situazione in cui versano le tre strutture periferiche in oggetto in relazione alla dotazione organica di personale in servizio.

La Prefettura a fronte di una previsione di organico di 70 dipendenti ne vede in servizio 23 (compreso n. 1 dipendente in missione dalla Prefettura di Torino); in Questura la dotazione organica prevista e di 33 dipendenti ma in servizio sono presenti solo 13 unità, mentre presso la Sezione di Polizia Stradale con una dotazione prevista di 6 dipendenti, la presenza è 0 unita.

Pertanto, la presenza di personale in servizio 6 la seguente:

- Prefettura: 32,8%;

- Questura: 39,3%;

- Polizia Stradale: 0%.

Si consideri, inoltre, che una quota di dipendenti fruisce di part-time e di altri istituti previsti dal CCNL o norme nazionali che ne riducono la presenza e che l' eta media del personale in servizio si attesta ormai intorno ai 55 anni e nel 2023 e previsto il pensionamento di tre dipendenti.

Nonostante i carichi di lavoro siano divenuti nel tempo sproporzionati e insostenibili, la concreta dedizione verso le istituzioni e il senso del dovere hanno consentito, sino ad ora, di limitare i disservizi per la cittadinanza.

In particolare, occorre segnalare che in Questura la carenza di personale

dell'Amministrazione Civile costringe il Questore ad impiegare in pianta stabile poliziotti in mansioni amministrative con il paradosso che il Ministero dell'Interno assume personale di Polizia, lo addestra come tale e poi non lo impiega nelle sue funzioni primarie sottraendo importanti risorse all'attività di Polizia sul territorio.

Simile situazione si verifica alla Sezione di Polizia Stradale dove l'assenza totale di personale dell'Amm. Civile non consente altra soluzione che l'utilizzo di personale della Polizia di Stato in mansioni amministrative.

Tra i lavoratori si e diffuso ormai un profondo scoramento e senso di abbandono per il mancato arrivo di personale neo assunto o proveniente in mobility da altre amministrazioni pubbliche e per una situazione che, rappresentata al Ministero dell'Interno già quasi 20 anni fa, ulteriormente peggiorata.

E' evidente che con questi numeri non si può pia garantire che tutte le attività di competenza vengano espletate in mode rigoroso e senza disservizi per i cittadini e per le imprese della provincia.

Il nostro vuole essere un grido di allarme lanciato a tutta la comunità biellese: questa e la situazione nella quale si trovano le pia importanti strutture periferiche della Stato sul territorio della provincia di Biella. Uffici che devono assicurare quotidianamente il controllo e la sicurezza pubblica, garantire la legalità, intervenire nelle emergenze di protezione civile, predisporre l'accoglienza per i richiedenti asilo, rilasciare passaporti ed altre innumerevoli incombenze.

Se non si porrà rimedio, con il rapido scorrimento delle graduatorie dei concorsi in sospeso e, considerata la scarsa attrattività del territorio, prevedendo, per il futuro procedure concorsuali e di assunzione di personale su base territoriale, la macchina amministrativa del Ministero dell'Interno I destinata a collassare.