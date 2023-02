Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il 20 febbraio è la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio sanitari, socio assistenziali e del volontariato, un momento particolare che, come dice la legge 13 novembre 2020, n.155, che l’ha istituita, è voluto “per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020”, un pubblico riconoscimento dell’attività svolta quotidianamente a tutela della salute dei cittadini.

È stata scelta la data simbolica del 20 febbraio per ricordare il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”. Quella del 20 febbraio è una ricorrenza a cui teniamo molto – dice Simona Milani, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella– e che vogliamo celebrare ringraziando tutti i professionisti che hanno dato ben oltre la professionalità di cui sono capaci e hanno anche perso la vita per far fronte a un virus che ancora oggi ci chiede attenzione, impegno e partecipazione. Un momento particolare che vogliamo condividere con le altre professioni, con le organizzazioni di volontariato e in generale con tutti i cittadini, a cui quotidianamente l'infermiere garantisce la vicinanza sia dal punto di vista dell’assistenza che da quello della relazione. Tutte le professioni devono trovare le strategie per dialogare e lavorare insieme facendo rete.

Fare rete vuol dire essere consapevoli che non si è soli ed agire quindi di conseguenza, significa mettere in connessione le varie discipline scientifiche, professionali e in generale tutti gli attori coinvolti per superare la logica del silos e affrontare insieme le sfide che ci aspettano in un’ottica di sanità sostenibile, efficiente ed efficace. A dimostrazione di questi intenti, lo slogan scelto per celebrare la giornata è “Insieme per garantire la salute di tutti”.

Quest’anno, infatti, le undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni sociosanitarie – oltre 1,5 milioni di professionisti tra infermieri, medici e odontoiatri, farmacisti, medici veterinari, professionisti dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali – hanno deciso di celebrare insieme questa giornata. Oggi non deve essere solo una giornata del ricordo, ma anche una giornata del rispetto e della conferma che gli infermieri in sinergia con tutti i professionisti della salute e i diversi attori coinvolti nell’ambito ci sono e non faranno mai venir meno il loro contributo, anche nel proporre strategie e modelli innovativi di assistenza e di cura con l’obiettivo di un continuo miglioramento dell’offerta di salute rivolta al cittadino".