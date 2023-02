Area sgambamento cani a Chiavazza, "Un percorso a ostacoli tra le deiezioni"

La trovo una cosa indecente: ieri mattina, domenica 19 febbraio ho portato il mio cane come faccio ogni tanto nell'area di sgambamento cani a Chiavazza, quella vicina al parco giochi, e mi sono trovato di fronte una situazione imbarazzante.

Praticamente era un percorso a ostacoli non tra quelli che sono stati messi per fare fare attività ai nostri amici a quattro zampe, ma tra le deiezioni canine. E siccome non è la prima volta che vedo una situazione del genere, mi ha dato davvero un enorme fastidio e ho pulito io quello che potevo e ho raccolto una busta intera.

Trovo davvero però che ci sia troppa maleducazione. Basti dire che diverse volte vedi persone che portano i cani, li lasciano lì nell'area e loro tornano in macchina. Se tutti facessimo così non so che cosa sarebbe quell'area.