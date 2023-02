Pray, finiti i lavori di messa in sicurezza del cimitero di Pianceri dopo la frana del 2020

Sono terminati a Pray i lavori per la messa in sicurezza del cimitero di Pianceri Alto a causa di una frana avvenuta a seguito dell'evento alluvionale dell' ottobre 2020.

“I lavori di ripristino del versante franato sono stati eseguiti dal Comune grazie ad un contributo della Regione Piemonte per un importo di 83.370 euro ed eseguiti privilegiando l'utilizzo di materiali naturali come massi e legname – commenta il sindaco Gian Matteo Passuello - Continua il lavoro del Comune per la messa in sicurezza del territorio. Un ringraziamento particolare ai dirigenti e tecnici delle Opere pubbliche Regionali per la fattiva collaborazione con le amministrazioni locali per garantire la sicurezza del nostro territorio”.