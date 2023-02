Camandona, messa in sicurezza e sviluppo turistico tra le priorità. E strizza l'occhio al fotovoltaico

Arrivano aggiornamenti importanti da Camandona circa la situazione delle opere pubbliche. Nell'anno 2021, il Comune ha realizzato con finanziamenti ministeriali la messa in sicurezza e riqualificazione della strada comunale Molino Poa, Governati e Molino Vacchiero (per un importo pari 65mila euro). Al cimitero comunale è stato predisposto il cinerario comune, assieme all'area disperdimento ceneri e di un blocco di 12 celle per per l’inserimento di urne cinerarie private con la manutenzione di aiuole ed area verde sulle strade di accesso al cimitero stesso. La cifra si aggira sui 35mila euro. Altri 81mila euro sono stati impiegati per la ristrutturazione di alloggi e tetto casa situata di frazione Falletti.

Per quanto riguarda il biennio 2022-23, sempre con fondi del Ministero dell'Interno, si è proceduto alla messa in sicurezza delle strade comunali con interventi nelle frazioni Mino, Bonaro, Vacchiero, Dagostino e Pianezze senza dimenticare la riqualificazione della pista carrabile che porta al Bocchetto Sessera passando dal Santuario del Mazzucco. Infine, si è conclusa l'opera di regimazione del canale di frazione Piazza e la costruzione della strada da località Bunda fino alla frazione Falletti. L'importo impiegato è di circa 658.900 euro. 10Mila, invece, sono serviti per la manutenzione straordinaria del parco giochi e ringhiere nelle strade comunali di frazione Bianco, Cerale e strada Governati- Veglio. 84Mila euro per la pavimentazione in cubetti di sienite ed eliminazione barriere architettoniche nella piazza della chiesa. 50Mila euro per l'efficientamento energetico e messa in sicurezza della casa di frazione Bianco previa sostituzione dei serramenti esterni ed intonaci.

Sul fronte dei lavori in progetto, sempre con finanziamenti ministeriali, il Comune annuncia l'abbattimento delle barriere architettoniche e servizi igienici nel Municipio e messa in sicurezza ed asfaltature strade comunali (83.790 euro); l'efficientamento energetico con posa di impianti fotovoltaici in vari immobili di proprietà comunale (50mila euro); la posa di area verde e parco giochi (dietro la chiesa, in frazione Pianezze e Falletti), assieme a 9 telecamere per il monitoraggio su tutte le vie del paese. Con fondi regionali, avrà inizio la ricostruzione scogliera lungo l’asta del torrente strona in frazione Pianezze (18mila euro) mentre è in attesa di finanziamento la serie di opere di messa in sicurezza del territorio per il completamento dei lavori relativi alla frana di frazione Mino e per la messa in sicurezza della strada comunale Cerale - Santuario del Mazzucco ed opere varie di consolidamento stradale (si prevede una spesa di circa 298mila euro).

Sempre il Comune avvisa che è stato individuato un nuovo gestore che entro breve riaprirà i locali del bar-ristorante e dei campi sportivi per il gioco del tennis, del calcetto e del campo da calcio. Inoltre, quanto prima verrà pubblicato un bando per l’affitto dei seguenti alloggi: frazione Bianco 5 appartamento al 1°piano composto da ingresso, cucina, salone, due camere, bagno, due balconi, cantina e garage; frazione Bianco 24 appartamento al 2°piano composto da ingresso, salone, cucina, due camere, bagno, due balconi, cantina; frazione Falletti 1 appartamento su due piani composto da ingresso, salone/cucina, disimpegno, bagno, camera/studio, scala interna e balcone da tre lati al piano 1° e due camere da letto, bagno, disimpegno e scala interna al 2°piano. Sul fronta della banda larga, sempre l'amministrazione comunale sottolinea come i lavori da parte della ditta Open Fiber in caricata dal Ministero sono completati e tutte le case dovrebbero essere servite di questo importante servizio. Per verificare la funzionalità occorre che ogni proprietario entri sul sito di Open Fiber e segua le istruzioni che gli verranno date.

“Il nostro piccolo comune negli ultimi anni, che vanno dal 2021 al 2023, ha investito per il miglioramento e la riqualificazione del proprio territorio la considerevole somma di €. 1.200.000 con fondi provenienti da bandi e finanziamenti del Ministero degli Interni riservati ai piccoli comuni – spiega il sindaco Gian Paolo Botto Steglia - L’amministrazione, come avete potuto notare dalla lettura dell’elenco delle opere, ha voluto privilegiare la messa in sicurezza del territorio e lo sviluppo turistico quale alternativa alla carenza di lavoro in valle e nel Biellese in genere. Abbiamo in progetto la posa della ottava telecamera ad alta definizione per il completamento del controllo di tutte le vie di entrata/uscita del paese; le altre 7 telecamere, fiore all’occhiello per il nostro comune, erano già state attivate da diversi anni (anno 2012 con fondi propri del comune!) con risultati ottimi sotto l’aspetto della prevenzione degli atti delinquenziali. Per lo sviluppo turistico abbiamo appena completato il miglioramento della Strada dell’Alpe per il collegamento con il Bocchetto Sessera ed abbiamo fornito un nuovo collegamento per la regione Carcheggio; entrambe le opere sono già molto utilizzate dagli amatori delle mountanbyke e dagli allevatori della zona e dagli alpigiani per la transumanza. Per quest’anno abbiamo in programma di investire sul fotovoltaico per ottenere sensibili risparmi energetici sia sul funzionamento degli uffici che per l’illuminazione delle piazze. Per concludere comunichiamo che gran parte del territorio è stato collegato ad internet con la banda larga per un ottimo funzionamento anche per chi deve operare per lavoro da casa”.