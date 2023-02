Rugby, a Biella il derby del Piemonte: Torino al tappeto

Biella Rugby si aggiudica il derby piemontese di ritorno, supera VII Rugby Torino con il risultato di 31-25 e riagguanta a metà classifica Rugby Parma. Match nervoso, come da aspettativa, ma piacevole da guardare, soprattutto nei primi quaranta minuti. I gialloverdi, orfani del loro capitano Dario Panaro che in settimana si è infortunato durante un allenamento, sono stati guidati per l’occasione da un brillante Emilio Vezzoli.

Concentrati e determinati a difendere il proprio campo, hanno imbastito nei primi minuti, un gioco timido che ha permesso ad un più concreto Settimo, di segnare la prima meta al 3’. Immediata e decisa la risposta: Biella manca la marcatura per mano di Braga, spinto fuori, al 7’, ma centra l’obiettivo al 9’ con l’unica meta di mischia della giornata, schiacciata dal giovane Mondin e trasformata da Susperregui in giornata particolarmente brillante (5/5). Settimo allunga con un penalty e ancora una volta la reazione è dettata dall’orgoglio. I padroni di casa mantengono a lungo territorio e possesso con un Ledesma efficace e concreto, Foglio Bonda creativo e imprendibile e la star Ramaboea che, pur tenuto d’occhio dagli avversari, è riuscito a trovare buchi impercettibili ai più.

Al 26’ Vezzoli placcato sulla linea schiaccia l’ovale per la seconda volta, ma la meta è annullata a causa del suo posizionamento al momento del gesto. Biella rimane nei ventidue avversari, lungo la linea per quattro lunghissimi minuti di gioco a terra. Non perde la testa e la pazienza è premiata con la meta di Travaglini trasformata da Susperregui. Prima dello scadere, Biella è in difesa, touch in favore di Settimo. Lunga, la palla arriva tra le mani di Vezzoli che grazie al supporto di Besso, attraversa il campo. Ovale a Ramaboea per lo sprint finale che si conclude con la terza marcatura trasformata con facilità. Si riparte dal parziale di 21-13, a Biella manca una meta per agguantare il bonus utile alla classifica. Ci riesce al 63’ quando, da touche a metà campo vinta, Cerchiaro attira l’attenzione di Settimo, ma la palla è nelle mani di Ramaboea che segna la sua seconda personale. 28-13 e meno di venti minuti ancora da giocare, basterebbe chiudere, invece, sul campo gli animi già tesi si incendiano: cartellino giallo a Gianni Loretti e tre minuti più tardi, altro giallo a Vaglio Moien.

Il finale sarà tredici contro quindici. Biella affronta le mischie con un uomo in meno e fa quello che può. Quasi allo scadere arriva la terza meta di Settimo, trasformata. La distanza è pericolosamente ridotta. Biella cerca di mantenere il possesso pur non riuscendo ad avanzare per il tempo che rimane fino ai tanto implorati tre fischi finali. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Combattutissima! Abbiamo giocato un buon rugby. Avremmo potuto segnare di più scegliendo di andare ai pali anziché cercare la touche, ma sono decisioni che è giusto prendano i ragazzi. Anche il rischio che ci siamo presi sul finale con i due gialli era da evitare, un’inferiorità numerica pesantissima. In ogni caso sono molto contento di questa vittoria e del gioco che sono riusciti a costruire”.

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 19 febbraio 2023 ore 14.30

Campionato di Serie A, XIV Giornata

Biella Rugby v VII Rugby Torino 31-25 (21-13)

Marcatori: p.t. 3’ m. Pelozzi tr. Pelozzi (0-7); 9’ m. Mondin tr. Susperregui (7-7); 13’ c.p. Pelozzi (7-10); 30’ m. Travaglini tr. Susperregui (14-10); 34’ m. Ramaboea tr. Susperregui (21-10); 36’ c.p. Pelozzi (21-13). s.t.: 23’ m. Ramaboea tr. Susperregui (28-13); 33’ m. Bordigoni n.t. (28-18); 39’ c.p. Susperregui (31-18); 80’ m. 7’ tr. Apperley (31-25).

Biella Rugby: Foglio Bonda (64’ Tosetti); Braga, Ramaboea, Cerchiaro (71’ L. Loretti), Travaglini; Susperregui, Besso (67’ Della Ratta); Vezzoli (cap.) (81’ Passuello), Perez Caffe, Mondin (58’ Mafrou); G. Loretti, Haedo; Vaglio Moien, Ledesma, Panigoni (46’ Braglia). Non entrati: Vecchia e Benettin. All. Benettin

VII Rugby Torino: Pelozzi (65’ Reginato); Costantinescu (45’ Nanetti), Ma. Monfrino, Marchi, Librera; Apperley, De Razza (65’ C. Lo Greco); Bordigoni, Mi. Monfrino, Aramburo (78’ Ciarulo); S. Lo Greco, Nepote (65’ Mirenzi); Angotti, Scatigna (59’ Cherubini), Montaldo Lo Greco (74’ Gallo). Non entrato: Tione. All. Eschoyez.

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo) AA1 Eugenio Scrimieri (Milano) AA2 Alessandro Di Fruscia (Milano)

Cartellini: 66’ giallo a G. Loretti (Biella Rugby); 69’ giallo a Vaglio Moien (VII Rugby Torino)

Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 5/5; Pelozzi (VII Rugby Torino) 3/4; Apperley ((VII Rugby Torino) 1/1

Note: Giornata soleggiata dalla temperatura primaverile. Campo in buone condizioni. 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, VII Rugby Torino 1

Player of the Match: Gianni Loretti (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 14: Pro Recco – Rugby Parma 16-14; Cus Milano – Rugby Noceto 14-15; Biella Rugby – VII Rugby Torino 31-25; I Centurioni – Amatori Alghero 36-25; Cus Genova – Parabiago 26-34.

Classifica. Rugby Parabiago punti 51; Noceto 45; I Centurioni 43; Cus Milano 39; Rugby Parma e Biella Rugby 34; Asd Rugby Milano 33; VII Rugby Torino 32; Amatori Alghero 17; Pro Recco 9; Cus Genova 8.