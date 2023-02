Niente impresa a Torino, giornata no per Bonprix TeamVolley

Il Bonprix TeamVolley rientra da Torino a mani vuote. Serviva un’impresa per strappare qualche punto alle forti ragazze del 2D Lingotto Volley, seconde in classifica ad un punto dalla capolista Pavia, ma con solide argomentazioni per puntare al salto di categoria.

Non c’è stata storia al Centro sportivo di via Ventimiglia: le torinesi sfoderano una prestazione autorevole e il TeamVolley può solo registrare un 3-0 netto, con parziali ai 14, 15 e ancora 15 punti. Bourlot e compagne si confermano impeccabili nei fondamentali, aggressive durante l’intera durata del match; una prestazione corale, in quanto coach Marco Pigliafiori ha concesso spazio a tutto il suo roster. Le lessonesi sono scese in campo con Boggio in regia, capitan Diego, Filippini e Levis, Galliano e Riccardi centrali, Cimma e Spinello nel solito impiego complementare di libero ricezione-difesa. Durante il corso della partita, tutte le giocatrici (tranne Biasin) hanno avuto minuti.

“A Torino hanno giocato le gemelle brutte della scorsa settimana – ammette coach Fabrizio Preziosa, riferendosi all’impresa (non bissata) contro Vigevano – abbiamo fatto una partita negativa, fin dai primi scambi. I primi palloni che abbiamo servito in battuta sono stati entrambi lenti e fuori misura: lo specchio di tutto l’incontro. Non siamo mai state al loro livello; Lingotto è una grande squadra, con svariati attaccanti; si sono anche permesse di fare un po’ di turnover e ci hanno fatto impazzire. Hanno giocato a casa loro, una condizione diversa rispetto a quanto siamo abituate normalmente, per i riferimenti di campo. Non deve essere né un alibi né una scusante: lo avevamo allenato e sapevamo cosa dovevamo fare, semplicemente lo abbiamo fatto male. Si tratta di una colpa nostra: non siamo riuscite a reggere ed evolvere la positività e l’entusiasmo della scorsa settimana in un nuova energia da mettere in campo. Non è una cosa buona, ma allo stesso tempo non inficia sulla classifica o sul prosieguo del campionato, anzi. Sapevamo che era una trasferta da bollino nero, ma speravamo di uscire con una prestazione diversa che ci potesse dare anche un umore più alto, in vista della delicata partita casalinga che avremo la prossima settimana contro il Cus Collegno. Non ce l’abbiamo fatta, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e non abbassare il livello di attenzione e di prestazione. Da martedì torneremo in palestra, sicuramente con un modus operandi diverso, archiviando Torino e cercando di trarne le dovute risposte da mettere in pratica andando avanti”.

2D LINGOTTO VOLLEY – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (25-14/25-15/25-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 1, Diego 9, Riccardi 2, Filippini 2, Levis 5, Galliano 4, Cimma L1, Valsecchi, Biasin ne, Peruzzo 1, Boglio, Zatta 2, Spinello L2. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.