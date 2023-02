La SPB Esso Maxemy torna a vincere tra le mura di casa, 3 a 0 contro Novi

Buona prestazione per la SPB Esso Maxemy, che riesce a vincere e a fare tre punti contro la formazione di Novi Ligure. Un 3 a 0 senza troppe storie, con i biellesi che hanno guidato il match dall’inizio alla fine, senza incontrare particolari problemi.

“Siamo contenti di aver giocato una buona pallavolo - dice lo schiacciatore Gregorio Maio -. Siamo entrati in campo molto convinti, vogliosi di dimostrare le nostre qualità. Anche nei momenti difficili siamo riusciti a gestire con tranquillità e sangue freddo, senza commettere errori che avrebbero potuto far tornare Novi in partita.”

Un buon risultato per ripartire al massimo, dopo una trasferta impegnativa e poco convincente. Con calma e tanta grinta, i ragazzi di coach Bonaccorso si stanno allenando per rimanere attaccati alla vetta. Le possibilità di farcela ci sono, bisogna evitare eventuali passi falsi per riuscire ad essere competitivi fino alla fine.

SPB Esso Maxemy - A.S.Novi Ligure 3-0

Parziali: 25-13; 25-12; 25-19.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 15, Dellapina 0, Maio 6, Mazzoli 2, Pelle 11, Pozzi 7, Rege 3, Spinello 10. Libero: Pelosini. N.E.: Castelli, Ressia (L), Vicario.