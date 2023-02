Ancora una vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai, Domodossola al tappeto per 3 a 0

Vittoria agevole per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che batte il Volley Domodossola per 3 a 0 al Palapajetta. Una partita che non riserva sorprese ai ragazzi di coach Di Lonardo e un risultato netto che conferma la SPB in testa al girone di Serie C. L’inizio in sordina dei biellesi non ha compromesso la vittoria e punto dopo punto sono riusciti a superare gli avversari.

Il capitano Edoardo Gallo commenta così la partita disputata: “Siamo contenti dell’ottima prestazione, contro una Domodossola che ci ha messo in difficoltà, soprattutto all’inizio. Abbiamo conquistato i tre punti in palio, molto importanti per il campionato. Nelle prossime due giornate avremo due scontri diretti, prima contro Chieri e poi con Lasalliano, quindi torniamo in palestra più motivati che mai. Un grande saluto alla squadra dell’ASAD Biella che ha tifato per noi durante la partita e con cui abbiamo condiviso una bellissima foto post partita.” Nell’ambito della Volleyball Week Special Olympics, la squadra di pallavolo unificata dell’ASAD Biella è venuta in visita al Palapajetta. La Scuola Pallavolo Biellese continua a coltivare questa bellissima amicizia, che negli anni ha portato a collaborazioni ed eventi comuni.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Domodossola 3-0

Parziali: 25-21; 25-12; 25-18.

Tabellino: Brusasca 1, Cravera 0, Debenedetti 5, Frison D. 11, Marchiodi 8, Ricino 5, Scardellato 15, Sganzetta 3. Libero Vicario. NE: Frison E., Gallo, Ujkaj.