Mozione Schlein PD Biellese, due passeggiate nel Biellese: confronti e attenzione all’uso acqua

Durante la giornata di sabato, 18 febbraio, la mozione Schlein del Partito Democratico Biellese ha organizzato due passeggiate, una nel Parco del Bellone di Biella e l'altra a Masseranga, frazione di Portula.

“Nel primo caso, l'obiettivo era quello di richiamare l'attenzione sull'importanza del verde pubblico e l'urgenza di una sua manutenzione: le staccionate della passeggiata risultano distrutte in molte parti, ampie zone del Parco che costeggiano il lato nord del Piazzo sono inagibili e in alcuni punti purtroppo vi è anche immondizia abbandonata. Nel secondo caso abbiamo osservato il livello decisamente troppo basso delle acque del torrente Sessera e abbiamo costeggiato alcune grandi fabbriche dismesse – spiega Paolo Furia del coordinamento regionale in una nota stampa - La nostra mozione mette al centro le questioni ambientali perché oggi il surriscaldamento globale e l'inaridimento del suolo rappresentano un problema gravissimo per il futuro dei territori, per l'economia e per la salute umana. Le nostre passeggiate, in entrambi i casi seguite da momenti di confronto all'aperto con possibilità di volantinaggio e dialogo con la cittadinanza, hanno rappresentato l'opportunità di sottolineare due necessità fondamentali: occorre una politica nazionale sulle aree dismesse, da attuare attraverso una legge quadro che le Regioni, responsabili in materia urbanistica, dovranno realizzare. La politica dovrebbe arrivare là dove il mercato non arriva da solo: cofinanziare demolizioni intelligenti; favorire bonifiche ambientali; possibilità di inserimento di alcune tipologie particolari di manutenzioni nella spesa a conto capitale dei Comuni, per non gravare sulla spesa corrente sempre troppo rigida".

"Occorre ripensare il piano invasi per affrontare i problemi legati alla carenza di acqua in agricoltura e non solo. Se il problema dipende dal fatto che piove o nevica troppo poco, non si capisce per quale ragione nuove dighe che impattino ulteriormente sul volume di acqua dei nostri torrenti dovrebbero funzionare - prosegue Furia - Il Biellese ha molte dighe e moltissime centraline idroelettriche che sfruttano l'acqua dei nostri torrenti. Un tempo, quando l'acqua era molta, c'era meno da temere; ora che l'acqua è poca, interi ecosistemi fluviali sono a rischio e la montagna si avvia lungo un inesorabile processo di inaridimento che potrebbe mettere a rischio elementi dell'economia montana: allevamento, pascoli e pesca. Il problema dell'acqua va affrontato a livello nazionale con una politica di incentivo all'innovazione dei sistemi di irrigazione in agricoltura, perché non tutte le aziende possono permettersi metodi di irrigazione più sofisticati di quelli oggi maggiormente in uso (si pensi all'irrigazione a getto, propria di ambienti ricchi d'acqua e che non sono abituati a confrontarsi con la siccità), ecologicamente compatibili, ma molto costosi. Inoltre occorre che tutte le società che gestiscono le reti migliorino sul terreno delle perdite dalle tubature e dagli acquedotti: perdite intorno al 30%, considerate fisiologiche in contesti ricchi d'acqua, sono meno tollerabili. Una parte della nostra bolletta dell'acqua va a coprire investimenti di questo tipo già normalmente; una parte del PNRR, poi, è dedicata esattamente a interventi sulle reti idriche per migliorare le tubature e prevenire le perdite".

Furia conclude: "Ci sembra che Elly Schlein sia la candidata a segretaria del PD più attrezzata per affrontare con intelligenza, competenza e passione questi temi”.