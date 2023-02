Mi illumino di meno, la scuola media di Pralungo in campo per il risparmio energetico

Giovedì 16 febbraio la scuola media di Pralungo ha partecipato alla giornata del risparmio energetico "Mi illumino di meno", iniziativa lanciata dal programma radiofonico di Rai radio 2 Caterpillar già 19 anni fa.

I ragazzi si sono lanciati in azioni rivolte alla promozione e alla sensibilizzazione di queste tematiche , tra disegni, slogan e proposte pratiche per condurre verso stili di vita e attitudini maggiormente responsabili dal punto di vista ecologico.

Punto di forza ulteriore della giornata è stata una interessante prova fornitrice di suggerimenti pratici anche per il futuro: lo spegnimento totale di luci e di qualsiasi altra forma di utilizzo energivoro, dalla fotocopiatrice fino alle calcolatrici, agli orologi e alle lavagne interattive nelle aule. Non è stato semplice per i ragazzi né tantomeno per i professori a tratti alla ricerca di luce solare o di modi alternativi, non per forza di vecchi di approcci alle discipline.