Vigliano, laboratorio di "Dance community" all'Oratorio Salesiano

Sabato 25 febbraio, dalle 14.30 alle 16, Matteo Ravelli, danzatore, formatore e responsabile della promozione della Fondazione Egri per la Danza di Torino, terrà un laboratorio di Dance Community presso l'Oratorio Salesiano di Vigliano Biellese.

Il workshop è dedicato a ragazzi e adulti, danzatori e amatoriali, a tutti coloro che desiderano sperimentarsi in laboratori di dance community, strutturati su 3 principi: la presenza dei nostri corpo, la loro capacità percettiva di conoscere e comunicare ciò che ci circonda e lo spazio stesso in cui agiamo.

L'invito a partecipare, quindi, è rivolto a quanti desiderano esprimersi attraverso la propria fisicità per rappresentare e comunicare le sensazioni, positive e negative, derivate dall'ambiente che si abita senza dove far ricorso a una tecnica complessa di danza. Per info:promozione@egridanza.com / 366.4308040.

A seguire, alle 17 con replica alle 19, lo spettacolo EartHeart (installazione performativa) andrà in scena presso la palestra comunale di Vigliano Biellese, in viale Alpini d'Italia.