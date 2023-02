Candelo, in arrivo il Carnevale dedicato ai più piccoli con animazione e tanti giochi

A Candelo arriva il Carnevale dei Bambini, di scena lunedì 20 febbraio, dalle 15, al Polivalente del paese. Ne dà notizia, sui social, il sindaco Paolo Gelone: “Sono tanti i bambini già iscritti e a breve dovremo chiudere le prenotazioni: siamo felici che queste attività appositamente pensate e dedicate ai piccoli candelesi abbiano un così bel riscontro. Al Polivalente li aspettano animazione a tema, giochi, burattini, spazi per foto divertenti... Il tema sarà un circo un po' speciale, tra colori e fantasia: naturalmente non sono presenti artisti circensi né animali vivi, ma il tema ispirerà gli allestimenti ed i giochi. E tra divertimento e colori, ci sarà anche un momento per le nostre tradizioni, con la leggenda del Tulun e dell’origine di Candelo. Una storia che forse anche tanti adulti non conoscono e che tra pochi giorni i bimbi potranno scoprire”.